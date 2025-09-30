L'Arabie saoudite prévoit un déficit budgétaire deux fois plus important que prévu en 2025

L'Arabie saoudite a annoncé mardi prévoir un déficit budgétaire d'environ 5,3% du Produit intérieur brut (PIB) en 2025, plus du double des 2,3% annoncés fin 2024, en raison de dépenses plus importantes que prévues et de la baisse des recettes pétrolières.

Selon les projections préliminaires du ministère saoudien des Finances, le déficit budgétaire devrait se maintenir à un niveau élevé en 2026 pour atteindre 165 milliards de rials (environ 44 milliards de dollars), soit 3,3% du PIB.

Les dépenses devraient s'élever à 1.313 milliards de rials (environ 349 milliards de dollars) et les recettes à 1.147 milliards de rials.

Les autorités prévoient une croissance du PIB réel de 4,4% en 2025, soutenue par la hausse des « activités non pétrolières de 5% » et une croissance de 4,6% en 2026.

La monarchie du Golfe, première économie du monde arabe, est engagée dans un vaste programme de réformes visant à réduire sa dépendance à l'or noir, misant sur le développement du tourisme et des affaires, notamment des méga-projets comme NEOM, une mégapole futuriste en plein désert.

Ces projets représentent un lourd coût pour les finances publiques, les recettes de l'Etat devant baisser de 13,4% par rapport à 2024.

Aramco, premier exportateur de pétrole au monde et pilier de l'économie saoudienne, a subi une baisse de ses bénéfices pendant dix trimestres consécutifs depuis ses résultats record fin 2022.

Le fleuron saoudien a ainsi vu ses bénéfices baisser en rythme annuel de 4,6% au premier trimestre de l'année, puis de 22% au deuxième trimestre.

Le ministère des Finances table aussi sur des déficits budgétaires de 2,3% du PIB en 2027 et de 2,2% en 2028.