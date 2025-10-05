Mariage, nationalité et ... interdiction du short : quand la loi libanaise devient obsolète

Un palais de justice au Liban. ArchivesL'Orient-Le Jour/Sami Ayad
Le système juridique libanais conserve en 2025 de nombreuses dispositions héritées de l'époque du mandat français (1920-1943) ou même de l'Empire ottoman (1516-1918). Certaines ne subsistent qu’à l’écrit, comme l’interdiction faite aux femmes de porter des shorts, tandis que d’autres sont encore appliquées, concernant tantôt des sujets graves comme le viol, tantôt des sujets devenus socialement déphasés comme l'adultère, du moins chez certaines catégories de la population. Selon Karim Nammour, avocat et membre de Legal Agenda, « certaines lois archaïques deviennent obsolètes faute d’application, sans être abrogées ni actualisées par le législateur ». De manière générale, le Code pénal, promulgué en 1943, quelques mois avant l’indépendance du Liban, « nécessite beaucoup de mises à jour », souligne-t-il, car il a été très peu...
Le système juridique libanais conserve en 2025 de nombreuses dispositions héritées de l'époque du mandat français (1920-1943) ou même de l'Empire ottoman (1516-1918). Certaines ne subsistent qu’à l’écrit, comme l’interdiction faite aux femmes de porter des shorts, tandis que d’autres sont encore appliquées, concernant tantôt des sujets graves comme le viol, tantôt des sujets devenus socialement déphasés comme l'adultère, du moins chez certaines catégories de la population. Selon Karim Nammour, avocat et membre de Legal Agenda, « certaines lois archaïques deviennent obsolètes faute d’application, sans être abrogées ni actualisées par le législateur ». De manière générale, le Code pénal, promulgué en 1943, quelques mois avant l’indépendance du Liban, « nécessite beaucoup de mises à...
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
Il est intéressant de lire l'interview sur Robert Badinter dans le Point de cette semaine. Son épouse raconte comment il a dépoussié cdrraines lois obsolètes
11 h 42, le 05 octobre 2025