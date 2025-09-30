Dans l'attente d'une réponse officielle du Hamas au plan de Trump pour Gaza, un responsable du mouvement dénonce une « légitimation de l’occupation » | Direct

L’armée israélienne affirme avoir tué lundi deux « responsables » du Hezbollah

Au lendemain de frappes israéliennes ayant visé plusieurs localités de la Békaa-Ouest et du Liban-Sud, l’armée israélienne a affirmé dans la soirée avoir tué deux « responsables » du Hezbollah.

Dans un communiqué publié sur X, le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a revendiqué la série de frappes, confirmant qu'elles ciblaient Mohammad Abbas Chahchouh, présenté comme « responsable de l’artillerie » à Sohmor (Békaa-Ouest). Selon lui, l’ancien combattant aurait « supervisé plusieurs tirs de roquettes contre Kiryat Shmona et le plateau du Golan », tout en œuvrant à la reconstitution d’infrastructures « terroristes » au Liban-Sud et à la préparation d’attaques contre l’armée israélienne.

Alors qu'un autre raid par un drone israélien sur un camion-citerne à Nabatiyé el-Faouqa avait tué Mohammad Hussein Yassine, originaire de Kfar Tebnit (caza de Nabatiyé), Avichay Adraee a affirmé que la victime de cette frappe était également « responsable d'artillerie » pour le Hezbollah, dans la région de Chqif (Nabatiyé). Selon l'armée israélienne, il aurait planifié « plusieurs attaques contre le Doigt de Galilée et Kiryat Shmona », participé à la reconstruction des capacités militaires du parti dans la région et supervisé le transfert d’équipements militaires au sud du Litani.