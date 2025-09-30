Dans l'attente d'une réponse officielle du Hamas au plan de Trump pour Gaza, un responsable du mouvement dénonce une « légitimation de l’occupation » | Direct

Washington expulse une centaine d’Iraniens après un accord avec Téhéran
L’administration du président américain Donald Trump a procédé à l’expulsion d’environ cent Iraniens vers leur pays d’origine, rapporte le New York Times, citant deux hauts responsables iraniens et un responsable américain. Selon ces sources, un vol a quitté la Louisiane lundi à destination de l’Iran, une des mesures les plus marquantes prises jusqu’à présent par Washington dans le cadre de ses relations avec Téhéran.
Cette décision intervient en dépit des préoccupations exprimées par des organisations de défense des droits humains, qui redoutent que les personnes expulsées ne soient exposées à des violations à leur retour en Iran.
L’armée israélienne affirme avoir tué lundi deux « responsables » du Hezbollah
Au lendemain de frappes israéliennes ayant visé plusieurs localités de la Békaa-Ouest et du Liban-Sud, l’armée israélienne a affirmé dans la soirée avoir tué deux « responsables » du Hezbollah.
Dans un communiqué publié sur X, le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a revendiqué la série de frappes, confirmant qu'elles ciblaient Mohammad Abbas Chahchouh, présenté comme « responsable de l’artillerie » à Sohmor (Békaa-Ouest). Selon lui, l’ancien combattant aurait « supervisé plusieurs tirs de roquettes contre Kiryat Shmona et le plateau du Golan », tout en œuvrant à la reconstitution d’infrastructures « terroristes » au Liban-Sud et à la préparation d’attaques contre l’armée israélienne.
Alors qu'un autre raid par un drone israélien sur un camion-citerne à Nabatiyé el-Faouqa avait tué Mohammad Hussein Yassine, originaire de Kfar Tebnit (caza de Nabatiyé), Avichay Adraee a affirmé que la victime de cette frappe était également « responsable d'artillerie » pour le Hezbollah, dans la région de Chqif (Nabatiyé). Selon l'armée israélienne, il aurait planifié « plusieurs attaques contre le Doigt de Galilée et Kiryat Shmona », participé à la reconstruction des capacités militaires du parti dans la région et supervisé le transfert d’équipements militaires au sud du Litani.
Au moins onze morts dans des frappes israéliennes sur Gaza
Sur le terrain, les bombardements israéliens se poursuivent sur l'enclave assiégée, et on fait au moins onze morts depuis le début de la journée. Parmi les tués, l'on compte six personnes tuées dans une frappe sur une maison près de Deir el-Balah, dans le centre de Gaza,, selon une source médicale dans la ville à al-Jazeera, et trois Palestiniens tués dans une frappe sur une tente de déplacés à l'ouest de Khan Younès, dans le Sud.
Le chef des affaires humanitaires de l'ONU estime que le plan de Trump « ouvre des nouvelles possibilités » pour l'envoi d'aides à Gaza
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Tom Fletcher, le responsable de l’agence humanitaire des Nations unies (OCHA), a de son côté estimé que le plan offrirait « de nouvelles possibilités aux humanitaires pour fournir une aide vitale à l’échelle désespérément nécessaire par les civils ». « Et enfin, le retour des otages chez eux », a ajouté Fletcher. « Nous sommes prêts et impatients de travailler – de manière pratique et fondée sur des principes – afin de saisir ce moment en faveur de la paix », a-t-il poursuivi.
Alors que les ministres des Affaires étrangères d’Arabie saoudite, de Jordanie, des Émirats arabes unis, du Qatar et d’Égypte ont salué l’annonce du président américain Trump de mettre fin à la guerre à Gaza, dans un communiqué conjoint, retrouvez ici les principales réactions internationales au « plan de paix » annoncé la veille à la Maison Blanche.
Le Hamas a réceptionné le plan de Trump et doit y répondre
Le Hamas, qui a réceptionné hier soir une version du plan via les médiateurs qataris et égyptiens, n'a pas encore répondu officiellement à cette proposition.
De son côté, le Jihad islamique avait affirmé hier que le plan est « une recette pour une agression » contre les Palestiniens, dans un communiqué. « Ce qui a été annoncé lors de la conférence de presse entre Trump et Netanyahou est un accord américano-israélien et représente la position de l'ensemble de l'establishment israélien. C'est une recette pour la poursuite de l'agression contre le peuple palestinien », a dit le mouvement dans ce communiqué.
L’Autorité palestinienne a, elle, salué les « efforts de Trump » pour mettre fin à la guerre à Gaza, rapporte l’Agence de presse palestinienne WAFA.
Un responsable du Hamas dénonce le plan de Trump qui « légitime l'occupation » de Gaza par Israël
Le plan de Trump pour Gaza et l'après-guerre « légitime l’occupation » israélienne, a estimé le responsable des médias du Hamas, Ismaïl al-Thawabta, qui a affirmé qu'il ne représente pas une « solution réelle, objective ou équitable ». M. Thawabta, directeur du bureau des médias du gouvernement du Hamas, ne représente pas le bureau politique du groupe et sa réaction ne peut donc être considérée comme une réaction officielle du Hamas, rappelle le Haaretz.
« Ce que l’on appelle le plan de Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza ne représente pas une solution réelle, objective ou équitable. C’est plutôt une tentative d’imposer une nouvelle tutelle qui légitime l’occupation 'israélienne' et prive notre peuple palestinien de ses droits nationaux, politiques et humains », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Toute proposition qui ignore ces droits et qui traite Gaza comme une entité sécuritaire démilitarisée sous administration internationale est catégoriquement rejetée par la conscience nationale collective palestinienne. »
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l’actualité au Moyen-Orient, au lendemain de l'annonce par le président américain, Donald Trump, d'un « plan de paix » pour Gaza.
Nous suivrons ici les développements au Liban, à Gaza, en Syrie, ainsi que dans les autres pays de la région touchés par les conflits qui font rage depuis octobre 2023.
