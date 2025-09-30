Plan Trump pour Gaza: les principales réactions

De nombreux pays dans le monde, à commencer par des pays arabes et musulmans, ont salué le plan de paix dévoilé lundi par le président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

Dans les pays arabes et musulmans



L'Egypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis, la Turquie, l'Indonésie et le Pakistan ont dit, dans un communiqué commun, saluer « le rôle du président américain et ses efforts sincères visant à mettre fin à la guerre à Gaza ».

Ils ont affirmé « leur volonté de s'engager de manière positive et constructive avec les Etats-Unis et les parties prenantes afin de finaliser l'accord et d'assurer sa mise en œuvre ».

En Europe

Le président français Emmanuel Macron a lui aussi salué « l'engagement » de Donald Trump « pour mettre fin à la guerre à Gaza et obtenir la libération de tous les otages ».

« Je souhaite qu'Israël s'engage résolument sur cette base. Le Hamas n'a pas d'autre choix que de libérer immédiatement tous les otages et suivre ce plan », a-t-il écrit sur X.

Le président du Conseil de l'Union européenne, Antonio Costa, a exhorté toutes les parties à « saisir ce moment pour donner une véritable chance à la paix ». « La situation à Gaza est intolérable. Les hostilités doivent cesser et tous les otages doivent être libérés immédiatement », a-t-il ajouté sur X.

Pour sa part, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a jugé qu' »enfin, les Israéliens et les Palestiniens peuvent espérer que cette guerre touche bientôt à sa fin ».

« Cette occasion ne doit pas être gâchée. Le Hamas doit la saisir. J'exhorte tous ceux qui peuvent influencer le Hamas à le faire dès maintenant », a-t-il ajouté.

Le gouvernement italien de Giorgia Meloni a évoqué un « projet ambitieux pour la stabilisation, la reconstruction et le développement de la bande de Gaza », y voyant un potentiel « tournant », selon un communiqué.

Rome a exhorté « toutes les parties à saisir cette opportunité et à accepter le plan ».

Hors de l'Union européenne, le Premier ministre britannique Keir Starmer dit dans un communiqué « soutenir fermement (les) efforts (de M. Trump) pour mettre fin aux combats, libérer les otages et garantir la fourniture d'une aide humanitaire d'urgence à la population de Gaza. C'est notre priorité absolue et cela doit se faire immédiatement ».

Tony Blair

L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, pressenti pour jouer un rôle majeur au sein d'un comité supervisant la transition à Gaza, a salué un plan « audacieux et intelligent ».

Ce plan « nous offre la meilleure chance de mettre fin à deux années de guerre », a déclaré Tony Blair dans un communiqué.

Chez les Palestiniens

L'Autorité palestinienne a mis en avant les « efforts sincères et déterminés » de Donald Trump, selon un communiqué, et dit « accorder sa confiance en sa capacité à trouver un chemin vers la paix ».

En revanche, le Jihad islamique a dénoncé « une recette pour une agression » contre les Palestiniens, dans un communiqué.

« Ce qui a été annoncé lors de la conférence de presse entre Trump et Netanyahu est un accord américano-israélien et représente la position de l'ensemble de l'establishment israélien. C'est une recette pour la poursuite de l'agression contre le peuple palestinien », a dit le mouvement islamiste.



