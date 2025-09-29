Hajjar sur l’incident de Raouché : Des mesures légales seront prises

Le ministre libanais de l’Intérieur, Ahmad Hajjar, a commenté l’incident de l’illumination du rocher de Raouché (Beyrouth) jeudi dernier avec les photos des anciens secrétaires généraux du Hezbollah tués, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine, assurant que « des mesures légales et administratives en rapport avec la violation d’une interdiction et d’une circulaire seront prises, et seront suivies jusqu’à la fin » et expliquant l'inaction des forces de l'ordre.

Le Hezbollah avait illuminé jeudi dernier le célèbre rocher par une projection des portraits de ses leaders disparus malgré une interdiction émanant du Premier ministre Nawaf Salam et en violation d’une circulaire du mohafez de Beyrouth, Marwan Abboud. Ce dernier avait seulement autorisé un rassemblement de quelque 500 personnes sans blocage de routes. Or le Hezbollah, qui commémorait l’assassinat de ses deux leaders par Israël en septembre et octobre 2024, a opté pour une action qui a défié les instructions officielles, rassemblant des milliers de partisans au lieu des 500 prévus, bloquant la corniche maritime et illuminant le rocher. Cet incident a été interprété par beaucoup comme un défi du Hezbollah au gouvernement de Nawaf Salam, qui a décrété le principe de désarmement de ce parti depuis août dernier, et à l’armée libanaise qui est supposée procéder à ce désarmement.

Le ministre de l’Intérieur, dont le ministère supervise les Forces de sécurité intérieure, a répondu dans une interview au journal al-Joumhouria aux critiques contre les forces de l’ordre et l’armée après ce débordement de jeudi. « Le permis a été ignoré et outrepassé alors qu’il était très clair », a expliqué M. Hajjar. Et d’ajouter : « Les forces de sécurité se sont retrouvées face à un très grand nombre de manifestants, qui avaient placé au milieu du groupe les machines de laser ayant servi à illuminer le rocher, ce qui a empêché les forces de l’ordre de les saisir. » Le ministre a assuré qu’une enquête est menée sous la supervision du procureur général près la cour de cassation, afin de déterminer qui sont les responsables de ces entorses. « Le principal souci du ministère reste la préservation de la stabilité sécuritaire, l’application des décisions gouvernementales et la pénalisation des contrevenants sur ordre du Parquet », a-t-il poursuivi.

M. Hajjar a répondu aux nombreuses critiques qui ont été jusqu’à soupçonner certains hauts responsables de complicité avec le Hezbollah, affirmant que « le directeur des Forces de sécurité intérieure et moi-même n’avons d’autre référence que l’État, et nous nous comportons en fonction de cela ».