À Beyrouth, le « 7-Mai politique » du Hezbollah électrise la rue sunnite 

Il y a ceux qui s’en moquent et passent leur chemin, blasés de ces polémiques passagères qui embrasent régulièrement le pays, avant de retomber comme un soufflet. « C’est le dernier de mes soucis », lâche le gérant d’une boutique d’informatique à Corniche el-Mazraa. Il y a ceux qui sont fatigués. « On en a vu assez, ça suffit. L’essentiel est que l’affaire ne prenne pas plus d'ampleur », pose Aïda, la quarantaine, lasse d’entendre parler de politique, de guerre et de mort. Et puis il y a les autres. Ceux pour qui la journée d’hier ne passe pas, représente un affront inacceptable visant à humilier l’autre camp.

Des milliers de sympathisants du Hezbollah s'étaient rassemblés dans le quartier de Raouché, jeudi, afin de commémorer l’assassinat de l’ancien secrétaire général du parti chiite, un an plus tôt, dans la banlieue sud. L’emplacement choisi, un quartier sunnite, au pied de l’emblématique Grotte aux pigeons considérée comme un symbole national, est vécu comme une provocation par tout un pan du pays.

« Ils auraient pu le faire n’importe où… » se contente de dire Imad Daou, originaire de Ras Beyrouth. L’homme préfère rester discret. Ne pas parler trop fort. Ne pas jeter d'huile sur le feu. Mais l’amertume est là. « Je leur en veux, nous n’aurions pas dû en arriver où nous en sommes. » Avec la cérémonie de commémoration de jeudi, c’est aussi le souvenir de la dernière guerre déclenchée le 8 octobre 2023 par le parti chiite, et des sacrifices imposés, qui remontent à la surface.

« Bourreau et victime »

Mais l’affront ne s’arrête pas là. Le portrait de Hassan Nasrallah a aussi été projeté en dépit des interdictions formulées par le gouverneur de Beyrouth, Marwan Abboud, ainsi que par le chef du gouvernement, Nawaf Salam. Au-delà de l’offense dirigée contre toute une communauté, il y a le sentiment d’une insulte à l'autorité de l’État. Certains parlent d’une tentative d’intimidation comparable à un « 7-Mai politique », en référence aux événements de 2008. De violents affrontements avaient alors éclaté après que le gouvernement libanais a tenté de démanteler le réseau de télécommunications du Hezbollah, qui tentait de prendre le contrôle de plusieurs quartiers dans la capitale et la montagne.

Clou du spectacle : les portraits des anciens Premiers ministres, Rafic et son fils Saad Hariri, entourant le sayyed, ont également été projetés jeudi sur le front de mer. À l’entrée de la mosquée al-Amine, dans le centre-ville de Beyrouth, Amal et sa mère Ima sont encore outrées. « Nous avions des amis à la maison. Ils nous ont demandé d’éteindre la télévision. C’était trop difficile à supporter », lâche la fille.

La vision forcée du bourreau à côté de sa victime est alors vécue comme un affront. « Ils l’ont tué, puis ils viennent mettre sa photo ? C’est une disgrâce », s’indigne Ima. Le Tribunal spécial pour le Liban avait condamné trois responsables du parti à la perpétuité pour l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri.

« Mascarade »

À l’entrée d’un four à pain, Khaled et Ali débattent de l’avenir politique du pays après les événements de jeudi. Le premier est sunnite, originaire de Corniche el-Mazraa. Il est catégorique : Saad Hariri est « mort politiquement ». Le second est chiite, convaincu qu’un grand coup se prépare en coulisse. « Prends note de ce que je te dis. Nawaf Salam, c’est fini. Saad va revenir. Ce pays est incapable de marcher sans un Hariri à sa tête. » À Haret Hreik, le mufti jaafarite Ahmad Kabalan, proche du tandem chiite, rappelait le même jour son soutien à l’ancien président du Conseil, « qui a porté le poids du Liban sur ses épaules et fut un père affectueux pour tous les Libanais, sans distinction de confession ni de région ».

Amal et Ima, elles, s’inquiètent de voir « la colère qui monte » autour d’elles. Et prient le Premier ministre Nawaf Salam d'« attraper les responsables » de cette « mascarade ». Ce dernier, qui présidait une réunion ministérielle informelle vendredi, avait appelé la veille à ce que des poursuites soient engagées contre les instigateurs de l'événement. « S’il appelle à un rassemblement de soutien dans la rue, je descends demain », assure la mère.

D’autres sont plus durs. Walid Youssef, lui, a du mal à comprendre le choix de Nawaf Salam. L’homme fulmine contre Wafic Safa, responsable de la branche sécuritaire du parti chiite, soupçonné d’être derrière la démonstration de force de Raouché. Mais il tient aussi le chef du gouvernement pour responsable. « Il aurait dû trancher : soit faire respecter sa décision, en l’appliquant jusqu’au bout, soit ne pas la prendre du tout », juge le quadragénaire, originaire du village sunnite de Majdel Anjar, dans la Békaa.

Un climat électrique qui contribue à renforcer la polarisation, tandis que la question du désarmement du Hezbollah continue de diviser le pays. Bassam, lui, est convaincu que tous les Libanais doivent se ranger derrière l’hommage rendu au sayyed, une « personnalité nationale au même rang que Rafic Hariri ». Originaire de Tripoli, le commerçant sunnite était présent jeudi à Raouché aux côtés des sympathisants du parti jaune. « Il y avait de tout. Nous étions tous là, sunnites, chrétiens, druzes et chiites pour honorer ce moment d'unité nationale. Si on suit Nawaf Salam, qui applique l’agenda américano-sioniste, alors nous finirons comme à Gaza… »