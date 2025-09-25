Nawaf Salam exige l'arrestation des responsables de la projection sur la Grotte aux pigeons

Le Premier ministre, Nawaf Salam, a annoncé jeudi soir avoir contacté les ministres de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense afin d’engager des poursuites contre les auteurs de la projection, sur la Grotte aux pigeons de Raouché, des images de l’ex-secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et de son successeur Hachem Safieddine, lors de la commémoration de leur assassinat, une initiative réalisée « en violation des conditions de l’autorisation » délivrée par le mohafez de Beyrouth aux organisateurs du rassemblement.

En début de soirée, des milliers de partisans du parti chiite se sont rassemblés sur le front de mer à Beyrouth pour commémorer Nasrallah et Safieddine, tués il y a un an par Israël, et dont les portraits ont été projetés sur le rocher de la Grotte aux Pigeons. Cette initiative a été entreprise malgré à l’interdiction émise par le gouverneur de Beyrouth, Marwan Abboud, qui avait autorisé le rassemblement mais interdit toute lumière sur ce site emblématique.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui dans la zone de Raouché constitue une violation flagrante des conditions de l’autorisation accordée par le mohafez de Beyrouth aux organisateurs du rassemblement. Cette autorisation stipulait clairement qu’il était strictement interdit d’illuminer la Grotte de Raouché, que ce soit depuis la terre, la mer ou les airs, et d’y projeter toute image lumineuse », a déclaré le chef du gouvernement sur son compte X.

M. Salam a indiqué avoir « contacté les ministres de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense, et leur a demandé de prendre les mesures appropriées, y compris l’arrestation des auteurs et leur renvoi devant la justice afin qu’ils soient sanctionnés conformément aux lois en vigueur ».

« Il va sans dire que cela renie les engagements explicites pris par les organisateurs et leurs soutiens, et représente un nouveau faux pas qui ternit leur crédibilité dans leur rapport avec l’État et ses institutions », a-t-il ajouté. « Ce comportement condamnable ne nous détournera pas de notre décision de reconstruire un État de droit et des institutions solides, mais renforcera au contraire notre détermination à accomplir ce devoir national », a-t-il conclu.

La décision du Hezbollah de rendre hommage à ses anciens chefs de cette manière a suscité une polémique dans un pays profondément divisé.