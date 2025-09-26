Du Hezbollah ou de l'État, qui est vraiment tombé à Raouché ?

Plus qu’un site touristique incontournable au cœur de Beyrouth, le rocher de Raouché – ou la Grotte aux pigeons – a toujours été le théâtre silencieux de suicides solitaires. Et c’est dans ce lieu symbolique que le Hezbollah a confirmé jeudi sa volonté d’entraîner tout un pays vers un suicide collectif. Après avoir vu s’effondrer le projet auquel il s’était accroché des années durant, le Hezbollah cherche à se redonner une raison d’exister. Et faute de combats réels, il invente une bataille imaginaire : rallumer l’étincelle de sa base, détourner l’attention et la projeter vers l’intérieur – vers Beyrouth, vers ses habitants. Cette ville déjà brisée risque à nouveau de partir en fumée et se retrouve une fois de plus otage de mises en scène grandiloquentes. Objectif ? « Perdurer »,...

