Du Hezbollah ou de l'État, qui est vraiment tombé à Raouché ?

Le drapeau du Hezbollah à la tombée de la nuit sur la corniche, lors de la célébration. Photo Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour
Plus qu’un site touristique incontournable au cœur de Beyrouth, le rocher de Raouché – ou la Grotte aux pigeons – a toujours été le théâtre silencieux de suicides solitaires. Et c’est dans ce lieu symbolique que le Hezbollah a confirmé jeudi sa volonté d’entraîner tout un pays vers un suicide collectif. Après avoir vu s’effondrer le projet auquel il s’était accroché des années durant, le Hezbollah cherche à se redonner une raison d’exister. Et faute de combats réels, il invente une bataille imaginaire : rallumer l’étincelle de sa base, détourner l’attention et la projeter vers l’intérieur – vers Beyrouth, vers ses habitants. Cette ville déjà brisée risque à nouveau de partir en fumée et se retrouve une fois de plus otage de mises en scène grandiloquentes. Objectif ? « Perdurer », quel qu'en soit le prix.Tel est le défi que le parti...
Plus qu’un site touristique incontournable au cœur de Beyrouth, le rocher de Raouché – ou la Grotte aux pigeons – a toujours été le théâtre silencieux de suicides solitaires. Et c’est dans ce lieu symbolique que le Hezbollah a confirmé jeudi sa volonté d’entraîner tout un pays vers un suicide collectif. Après avoir vu s’effondrer le projet auquel il s’était accroché des années durant, le Hezbollah cherche à se redonner une raison d’exister. Et faute de combats réels, il invente une bataille imaginaire : rallumer l’étincelle de sa base, détourner l’attention et la projeter vers l’intérieur – vers Beyrouth, vers ses habitants. Cette ville déjà brisée risque à nouveau de partir en fumée et se retrouve une fois de plus otage de mises en scène grandiloquentes. Objectif ? « Perdurer »,...
Profitez de notre offre spéciale « À table ! »
Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.