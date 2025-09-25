Téhéran révèle ce qu’il appelle « des informations sensibles sur le nucléaire israélien »

Le ministre iranien du Renseignement, Ismaïl Khatib, a tenu mercredi soir à Téhéran une conférence de presse, retransmise à la télévision d’Etat, au cours de laquelle il a déclaré « révéler des informations et des documents sensibles obtenus par les renseignements iraniens sur des sites et des scientifiques israéliens », jugés « stratégiques et sensibles ».

L’agence de presse iranienne IRNA rappelle qu’un rapport avait déjà été diffusé sur la télévision iranienne en juin dernier relatant l’obtention de ces documents mais reportant la révélation de leur contenu, étant donné la délicate opération de leur introduction dans le pays. Toujours selon ce rapport, « les informations avaient été collectées durant une opération secrète », et consistent en un grand volume de documents, images et vidéos ».

Le nucléaire est un sujet brûlant entre les deux ennemis, Iran et Israël, depuis des années déjà. Israël a déjà assassiné de nombreux scientifiques nucléaires iraniens, et lancé, en juin dernier, une attaque sur les sites nucléaires iraniens, qui a résulté en une guerre de 12 jours par missiles interposés entre les deux puissances régionales. Par ailleurs, le programme nucléaire iranien, que Téhéran affirme être « à objectif pacifique », lui a valu depuis de nombreuses années des soupçons de constitution d’un arsenal atomique, une surveillance par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et des sanctions internationales.

« Ce trésor transféré à l’intérieur du pays inclut des millions de pages d’informations diverses et de grande valeur sur le régime sioniste », a poursuivi M. Khatib, évoquant des « programmes d’armement passés et actuels », visant à « moderniser et réhabiliter d'anciennes armes nucléaires, ainsi que des projets communs avec les États-Unis et certains pays européens, et des informations complètes sur la structure administrative et les personnes impliquées dans l’arsenal nucléaire israélien ».

Le ministre iranien a précisé que ces documents comportent des listes de noms de chercheurs, scientifiques et directeurs administratifs, dont des Américains et des Européens, avec les adresses de leurs usines, de leurs compagnies et de leurs collaborateurs. « Nous avons réussi à identifier non moins de 189 experts nucléaires et militaires israéliens », a-t-il poursuivi, révélant que durant le conflit de juin, « des sites militaires sensibles ont été atteints par les missiles iraniens ».

Pour preuve, M. Khatib a visionné certaines vidéos montrant, selon lui, des sites nucléaires israéliens, des experts militaires ainsi que le directeur de l’AIEA, Rafael Grossi, que l’Iran considère comme instigateur de la frappe de juin contre son territoire.

Il a ajouté que des « agences nucléaires, des institutions militaires et des citoyens ordinaires » en Israël ont collaboré avec les services iraniens de renseignement, soit contre des sommes d’argent, soit par haine pour le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu. « Je dis à cet individu corrompu (Netanyahu) qu’il ferait mieux, au lieu de s’en prendre à l’Iran, de se concentrer sur les conditions de vie de ses propres employés qui ont pleinement coopéré avec nous et continuent de le faire », a-t-il lancé.