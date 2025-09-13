Nucléaire iranien : les gestes de bonne volonté de Téhéran suffiront-ils ?

Alors que planent les menaces du retour des sanctions onusiennes via le mécanisme de « snapback » et d’une nouvelle confrontation militaire, l’Iran multiplie les ouvertures. Son chef de la diplomatie Abbas Araghchi a annoncé jeudi qu’un échange de prisonniers avec la France était « proche des dernières étapes ». Quelques jours plus tôt, l’Iran et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) concluaient un accord préliminaire pour rétablir une certaine coopération sur les installations nucléaires du pays, après une rupture de la part de Téhéran. Rafael Grossi, directeur général de l’AIEA, avait ainsi annoncé mercredi que la coopération reprendrait « de manière globale », qualifiant ce pas en avant d’« étape importante dans la bonne direction ». Ces annonces interviennent alors que la...

