« Mes filles en ont assez vu » : au Liban, les enfants otages d’un conflit sans fin

Dans l'appartement exigu où elle vit désormais à Aramoun (Aley), Fatima observe ses enfants jouer en silence. Son fils, huit ans, rassemble un puzzle dont il avait autrefois dissimulé des pièces sous son lit, en espérant les retrouver intactes après la récente guerre entre Israël et le Hezbollah. Mais ses jouets, tout comme sa maison à Hadath, dans la banlieue sud de Beyrouth, ont disparu sous les bombardements israéliens. « Ce n'est pas normal que mon fils me demande quel type de missile a été utilisé ni qui est tombé en martyr à chaque fois qu'Israël viole le cessez-le-feu », murmure-t-elle perplexe. Lire aussi Comment les enfants séparés de leurs proches par la guerre sont pris en charge au Liban Deux ans après le déclenchement du conflit le 8 octobre 2023, tournant en guerre ouverte en septembre 2024, « les enfants continuent...

