Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Société - Focus

« Mes filles en ont assez vu » : au Liban, les enfants otages d’un conflit sans fin

« Le cessez-le-feu ayant été rompu à plusieurs reprises, les dangers restent omniprésents », prévient le représentant de l’Unicef.

L'OLJ / Par Layal DAGHER, le 01 octobre 2025 à 16h54

« Mes filles en ont assez vu » : au Liban, les enfants otages d’un conflit sans fin

Une peluche parmi les décombres d’un bâtiment détruit par une frappe israélienne à Tyr, au Liban-Sud, en 2024. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour

Dans l’appartement exigu où elle vit désormais à Aramoun (Aley), Fatima observe ses enfants jouer en silence. Son fils, huit ans, rassemble un puzzle dont il avait autrefois dissimulé des pièces sous son lit, en espérant les retrouver intactes après la récente guerre entre Israël et le Hezbollah. Mais ses jouets, tout comme sa maison à Hadath, dans la banlieue sud de Beyrouth, ont disparu sous les bombardements israéliens. « Ce n’est pas normal que mon fils me demande quel type de missile a été utilisé ni qui est tombé en martyr à chaque fois qu’Israël viole le cessez-le-feu », murmure-t-elle perplexe.  Lire aussi Comment les enfants séparés de leurs proches par la guerre sont pris en charge au Liban Deux ans après le déclenchement du conflit le 8 octobre 2023, tournant en guerre ouverte en septembre 2024, « les enfants continuent...
Dans l’appartement exigu où elle vit désormais à Aramoun (Aley), Fatima observe ses enfants jouer en silence. Son fils, huit ans, rassemble un puzzle dont il avait autrefois dissimulé des pièces sous son lit, en espérant les retrouver intactes après la récente guerre entre Israël et le Hezbollah. Mais ses jouets, tout comme sa maison à Hadath, dans la banlieue sud de Beyrouth, ont disparu sous les bombardements israéliens. « Ce n’est pas normal que mon fils me demande quel type de missile a été utilisé ni qui est tombé en martyr à chaque fois qu’Israël viole le cessez-le-feu », murmure-t-elle perplexe.  Lire aussi Comment les enfants séparés de leurs proches par la guerre sont pris en charge au Liban Deux ans après le déclenchement du conflit le 8 octobre 2023, tournant en guerre ouverte en septembre...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut