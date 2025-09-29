De Gaza à Beyrouth, l’odyssée médicale d’enfants gravement blessés par la guerre

La jambe de Jamil a subi huit assauts d’un drone israélien, entré par la fenêtre d’une salle de classe d’une école de l’Unrwa à Gaza-Ville en novembre 2023 où l’adolescent de 13 ans dormait avec ses frères et ses cousins. Pour son père, il fallait à tout prix éviter l’amputation. Près de deux ans plus tard, le voici installé avec son fils dans un immeuble de Hamra, à Beyrouth, où il raconte, al-Jazeera en fond sonore, l’odyssée médicale de Jamil, assis à ses côtés, ses béquilles posées près de lui, la jambe blessée maintenue par une armature métallique.« À l’époque, le ministère de la Santé de Gaza m’a dit que les ressources disponibles n’étaient pas suffisantes pour traiter son cas et qu’il fallait transférer son dossier à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). J’ai...

