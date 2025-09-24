Santé mentale en temps de crise : le Liban parmi les premiers bénéficiaires d'un nouveau plan de l'ONU

Le Liban figure parmi les premiers pays concernés par une nouvelle initiative des Nations unies, baptisée « Greentree Acceleration Plan », visant à étendre les services et le soutien en matière de santé mentale pour les populations touchées par les crises humanitaires. Ce plan sera déployé dans un premier temps au Liban et au Tchad, deux pays « confrontés à des besoins humanitaires aigus ».

Au Liban, plus d’un million de personnes se trouvent en situation de besoin en raison de l’instabilité persistante et des conflits récurrents, rappelle l'ONU, sur une population de plus de 5,8 millions en 2024, selon la Banque mondiale. Le pays, qui peine à se relever de la récente guerre dévastatrice avec Israël et d’un effondrement économique amorcé en 2019, a ainsi été choisi comme l’une des premières zones d’application de ce programme.

Cette initiative marque « une étape critique vers l’intégration du soutien en santé mentale au sein des systèmes mondiaux de réponse aux crises », selon l’ONU. « Nous devons élever la priorité accordée à la santé mentale et aux soins psychosociaux dans les contextes humanitaires, où les pressions sont immenses et les besoins souvent négligés et sous-financés », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, rappelant les liens étroits entre « santé mentale et consolidation de la paix ». L’objectif du nouveau plan n’est pas seulement d’élargir l’accès aux services de santé mentale et de soutien psychosocial pour les populations affectées, mais aussi d’accompagner les travailleurs humanitaires de première ligne, eux-mêmes exposés à des niveaux élevés de stress et de traumatismes.

Combler une lacune majeure

À l’échelle mondiale, plus de 300 millions de personnes nécessitent une assistance humanitaire et près de 66 millions souffrent de troubles liés à la santé mentale. Au Tchad, près de 40 % de la population, soit environ 7 millions de personnes, requiert une assistance humanitaire. Le « Greentree Acceleration Plan » vise ainsi à combler une lacune majeure dans la réponse humanitaire internationale. L’initiative est née d’une rencontre organisée par l’ONU en novembre 2024 sur la santé mentale dans les contextes humanitaires. Elle avait été convoquée par la vice-Secrétaire générale de l’ONU, Amina J. Mohammed, et est co-présidée par Julia Gillard, présidente du Wellcome Trust, une organisation charitable globale, ainsi que par le Bureau des partenariats de l’ONU, en collaboration avec l’OMS (Organisation mondiale de la santé), l’UNICEF (Agence des Nations unies pour l'enfance) et l’OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU.)

Pour soutenir ce lancement, le Wellcome Trust, une fondation caritative basée à Londres qui soutient la recherche scientifique afin de répondre aux urgents défis de santé auxquels l’humanité est confrontée, prévoit de s’engager à hauteur de 13 millions de dollars de financement catalyseur. Cet investissement permettra de stimuler la mise en œuvre, de lever les obstacles structurels à l’extension des interventions déjà éprouvées et de favoriser le développement d’approches innovantes, adaptées aux différents contextes.