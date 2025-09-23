Le ministère de l’Énergie signe des contrats d’achat d’électricité solaire avec CMA CGM

Le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Joe Saddi, a signé mercredi des contrats d’achat d’électricité (Power Purchase Agreements, PPA) avec le géant français du transport maritime CMA CGM, dont la société sœur Merit Invest avait auparavant obtenu trois licences pour construire des fermes solaires au Liban, a annoncé le groupe dans un communiqué.

En mai 2022, le Conseil des ministres avait accordé 11 licences de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, chacune avec une capacité de 15 mégawatts et une durée d’exploitation de 25 ans. Merit Invest avait obtenu ses licences en 2024. M. Saddi dit avoir constaté à son arrivée au ministère que la plupart de ces licences étaient restées inactives. Il avait alors donné à l’ensemble des détenteurs de licences jusqu’au 31 décembre 2025 pour remplir les conditions nécessaires afin de commencer à développer leurs champs solaires.

Ces fermes solaires auront chacune une capacité de 15 mégawatts, pour un total de 45 mégawatts, et seront reliées au réseau national géré par Électricité du Liban (EDL). « Grâce au lancement du projet de construction de trois fermes solaires dans le Nord, au Mont-Liban et dans la Békaa, nous produirons (...) suffisamment pour alimenter plus de 22 000 foyers, tout en réduisant les émissions de carbone de plus de 45 000 tonnes par an », s'est félicité Joe Dakkak, directeur général du groupe CMA CGM au Liban et dans la région du Levant, ajoutant que cette initiative s'inscrit dans la stratégie du groupe visant la neutralité carbone d’ici à 2050.

« Cette initiative permet non seulement d’augmenter la quantité d’électricité produite, mais aussi de réduire les coûts, puisque le prix fixe est de 5,7 cents par kilowattheure dans la Békaa et de 6,27 cents par kilowattheure dans le Nord et le Mont-Liban – bien en dessous du coût moyen de production de l’EDL », a déclaré M. Saddi. Du côté de CMA CGM, on précise que le projet du Nord-Liban est le plus avancé des trois, le terrain ayant été sécurisé. « Pour les trois projets, nous confirmons que nous œuvrons efficacement afin de remplir toutes les conditions prévues par les PPA, avec l’objectif de lancer la construction dès que possible », a poursuivi Joe Dakkak.

« Ce projet ne vise pas seulement à produire une électricité plus propre. Il s'agit également de créer de la valeur pour le Liban et les libanais (...), et servir de plateforme pour l'éducation, la recherche et l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables », a-t-il encore déclaré.