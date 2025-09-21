Rana Sahili, ancienne porte-parole du Hezbollah, réagit à son limogeage

Limogée dernièrement par le Hezbollah, Rana Sahili, ancienne porte-parole du parti chiite, a réagi durant le week-end face à des internautes qui lui ont exprimé leur solidarité. Dimanche, elle a publié un communiqué dans lequel elle a remercié ceux qui lui ont témoigné leur solidarité, affirmant qu'il s'agissait d'un « insigne d'honneur » qu'elle portera « avec fierté toute (sa) vie ». L'ancienne porte-parole a été démise de ses fonctions par Youssef Zein, responsable des relations médias du Hezbollah.

« Nous avons toujours été solidaires dans les moments critiques de notre vie médiatique, politique et sociale, dans chaque instant de la résistance. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude pour vos messages sincères et touchants, exprimés du fond du cœur », a-t-elle déclaré. « Je suis la fille de cette grande organisation et je ne m'en écarterai jamais. Où que soit la résistance, nous serons là – par la voix, l'image et les mots. Comme l'a dit notre chef [le chef du Hezbollah tué Hassan Nasrallah], nous sommes enracinés dans cette terre – corps et âme – (...) enracinés dans le Sud, a poursuivi Mme Sahili.





« Je resterai à votre service où que je sois, sur cette voie bénie à laquelle j'appartiens. Je vous remercie une fois de plus pour votre soutien », a conclu l'ancien porte-parole du Hezbollah.

Rana Sahili avait travaillé en étroite collaboration avec Mohammad Afif, qui a dirigé pendant plusieurs années le bureau des relations médias du Hezbollah et en était le porte-parole officiel pendant la dernière guerre. Il a été tué dans une frappe aérienne israélienne en novembre dernier. Après sa mort, le Hezbollah avait annoncé la nomination de Youssef Zein au poste de directeur des relations médias.

Le service de presse du Hezbollah n'a pas publié de communiqué officiel à ce sujet, se limitant à communiquer les nouveaux numéros de téléphone des responsables du service des médias. Rana Sahili n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de L'Orient-Le Jour.