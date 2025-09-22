Menu
Moyen-Orient - Focus

Cisjordanie : la souveraineté alimentaire dans le viseur des Israéliens

Indispensable à la viabilité d’un potentiel État palestinien, l’agriculture est prise pour cible par les colons et l’armée.

L'OLJ / Par Léone LAALI, le 22 septembre 2025 à 00h00

Cisjordanie : la souveraineté alimentaire dans le viseur des Israéliens

Des maraîchers palestiniens vendent leurs produits près des gravats du marché du village de Beita après que l'armée israélienne y a démoli seize échoppes, au sud de Naplouse en Cisjordanie occupée, le 8 septembre 2025. Jaafar Ashtiyeh/AFP

Les raisins sont presque mûrs, mais cette année Razan et ses parents n’iront pas les récolter. Ils n’ont plus accès à la terre où sont plantées leurs vignes, à moins d’un kilomètre de leur village près de Hébron. Depuis l’installation d’une colonie israélienne aux abords du terrain, la jeune femme témoigne d’un harcèlement continu de la part des colons, dont l’agressivité n’a fait qu’empirer depuis le 7-Octobre. « Ils ont d’abord mis une grille, en nous disant que les Palestiniens n’étaient pas autorisés à entrer. Puis en avril dernier, ils ont appelé les soldats qui nous ont menacés de mort. Nous n’y sommes plus retournés depuis. » Tandis que les attaques de colons ont atteint leur plus haut niveau depuis au moins vingt ans en Cisjordanie, au moins 276 menaces ou agressions violentes de la part de colons ou de soldats israéliens ont été...
Les raisins sont presque mûrs, mais cette année Razan et ses parents n'iront pas les récolter. Ils n'ont plus accès à la terre où sont plantées leurs vignes, à moins d'un kilomètre de leur village près de Hébron. Depuis l'installation d'une colonie israélienne aux abords du terrain, la jeune femme témoigne d'un harcèlement continu de la part des colons, dont l'agressivité n'a fait qu'empirer depuis le 7-Octobre. « Ils ont d'abord mis une grille, en nous disant que les Palestiniens n'étaient pas autorisés à entrer. Puis en avril dernier, ils ont appelé les soldats qui nous ont menacés de mort. Nous n'y sommes plus retournés depuis. » Tandis que les attaques de colons ont atteint leur plus haut niveau depuis au moins vingt ans en Cisjordanie, au moins 276 menaces ou agressions violentes de la part de colons ou de soldats israéliens ont été...
