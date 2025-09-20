Un conducteur de bus poignardé à mort à Rabieh

Un conducteur de bus originaire du Akkar (Liban-Nord) a été poignardé à mort samedi matin par un Libanais à Rabieh, au nord de Beyrouth, devant les passagers qu'il transportait et des passants dans la rue, rapporte notre journaliste sur place Claude Assaf.

O. A., originaire du Akkar, transportait des passagers de Bickfaya vers Antélias. Selon des informations fournies à L'Orient-Le Jour par la municipalité, un van de couleur beige écru, similaire au sien, venant de Naccache en direction de Bickfaya, lui a bloqué la route au niveau du rond-point de Naccache, sur la route principale menant à Bickfaya, à 7h45 locales.

Au même moment, un van de la même couleur est arrivé de la route intérieure de Rabieh à l'échangeur qui relie cette voie à la route principale Bickfaya-Antélias. Un homme en est descendu et a couru en direction des deux bus, un bâton à la main. Il s'est avéré être le père du conducteur qui a barré le passage. Les deux hommes ont brisé la vitre du conducteur et l'ont roué de coups avant qu'il ne soit poignardé. La Croix-Rouge libanaise est arrivée sur place et l'a transporté à l'hôpital Serhal où il a succombé à ses blessures. Les deux agresseurs ont pris la fuite.

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) du commissariat d'Antélias sont arrivées à l'hôpital et ont procédé à une enquête préliminaire, tandis que des membres de l'armée libanaise et des services de renseignements des FSI se sont rendus au rond-point où s'est produit le crime.

Selon une source des FSI, le crime a eu lieu en raison de la « concurrence » et de « problèmes antérieurs » entre les deux conducteurs.