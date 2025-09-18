La réactivation de la commission libano-irakienne a débouché sur plusieurs accords

La deuxième session de la commission mixte libano-irakienne, organisée à Bagdad, a débouché sur la conclusion de plus de huit accords entre les deux pays, a indiqué jeudi le directeur général du ministère de l’Économie, Mohammad Abou Haïdar, qui a confirmé les informations relayées par l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

Les accords couvrent plusieurs domaines – principalement l’économie et la justice – et posent les bases d’une coopération stratégique plus large. Le ministre de l’Économie, Amer Bsat, qui présidait la délégation libanaise, a estimé que « la tenue de la commission après des années d’interruption représente un pas en avant vers l’établissement d’un partenariat concret servant les intérêts communs des deux pays et des deux peuples frères ».

Mohammad Abou Haïdar a souligné que la précédente session remontait à dix ans et que la réactivation de la commission mixte avait été préparée par sa direction et celle de son homologue irakien. « Nous avons commencé à travailler sur ce projet avec nos partenaires irakiens il y a six ou sept mois, soit peu après la formation du gouvernement de Nawaf Salam. Le ministre de l’Économie libanais et son homologue irakien, Athir Daoud Salman, ont soumis le dossier au Conseil des ministres, qui a donné son accord au cours de l’été », a-t-il dit.

« La tenue de cette session et la signature de ces accords et mémorandums d’entente renforcent les relations entre le Liban et l’Irak, au service des intérêts communs des deux peuples frères, conformément aux directives de nos chefs d’État, le président Joseph Aoun et le président de la République d’Irak, Abdellatif Rached », a déclaré Amer Bsat.

Condamnés et investissements

La réunion s’est déroulée dans la journée, et le ministre de l’Économie est ensuite retourné au Conseil des ministres consacré au budget.

En ce qui concerne les décisions prises, la commission a annoncé la conclusion de ce qui suit :

- Un accord sur le transfert des condamnés à des peines privatives de liberté,

- Un mémorandum de coopération dans le domaine industriel,

- Un accord de coopération entre les unions de chambres de commerce des deux pays,

- Un mémorandum d’entente économique et commerciale pour renforcer les échanges entre secteurs public et privé et développer les exportations,

- Un mémorandum de coopération pour les expositions internationales et spécialisées,

- Un accord de coopération en matière d’investissement,

- Un mémorandum sur le transport de passagers et de marchandises,

- Et un mémorandum pour la reconnaissance mutuelle des certificats des travailleurs maritimes.

Le communiqué relayé par l’Ani précise que d’autres accords ont été approuvés pour être soumis aux instances compétentes en vue de leur ratification lors de la troisième session, qui se tiendra à Beyrouth en 2026.

L’Irak, où se sont réfugiés une partie des Libanais ayant fui les bombardements israéliens pendant la guerre entre l’État hébreu et le Hezbollah, coopère déjà avec le Liban dans le domaine de l’énergie, notamment grâce à un accord de fourniture de carburant à Électricité du Liban (EDL).