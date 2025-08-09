Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Focus

En Algérie, une promesse de don au Liban fait des vagues 

Lors de la visite du président Joseph Aoun, Alger a annoncé une aide qui a soulevé de vives critiques au sein d'une population dépitée par la situation économique interne.

L'OLJ / Par Adel FATHI, le 09 août 2025 à 19h07,

En Algérie, une promesse de don au Liban fait des vagues 

Une affiche électorale de l'actuel président Abdelmadjid Tebboune à Oran, en Algérie. Photo d'archives AFP

« Pourquoi c’est toujours à nous d’aider les pays en difficulté ? Sommes-nous riches à ce point ? » « Ça n’arrête pas ! Après l’Afrique, voilà maintenant qu’on donne pour le Liban ! » C’est en ces termes que les Algérois ont réagi à l’annonce d’une promesse de versement de 50 à 200 millions de dollars – sous forme d’aide ou d’investissements – pour « la reconstruction du Liban-Sud », faite par le président Abdelmajid Tebboune à son homologue libanais, Joseph Aoun, qui effectuait une visite en Algérie les 29 et 30 juillet. Au début du mois, l’annonce d’un programme d’aide au développement pour l’Afrique d’une valeur d’un milliard de dollars avait déjà provoqué quelques remous. Mais l’assistance déclarée au Liban représente la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, alors que le pays connaît des difficultés économiques.Tensions...
« Pourquoi c’est toujours à nous d’aider les pays en difficulté ? Sommes-nous riches à ce point ? » « Ça n’arrête pas ! Après l’Afrique, voilà maintenant qu’on donne pour le Liban ! » C’est en ces termes que les Algérois ont réagi à l’annonce d’une promesse de versement de 50 à 200 millions de dollars – sous forme d’aide ou d’investissements – pour « la reconstruction du Liban-Sud », faite par le président Abdelmajid Tebboune à son homologue libanais, Joseph Aoun, qui effectuait une visite en Algérie les 29 et 30 juillet. Au début du mois, l’annonce d’un programme d’aide au développement pour l’Afrique d’une valeur d’un milliard de dollars avait déjà provoqué quelques remous. Mais l’assistance déclarée au Liban représente la goutte d’eau qui a fait déborder le...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut