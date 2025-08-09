En Algérie, une promesse de don au Liban fait des vagues 

« Pourquoi c’est toujours à nous d’aider les pays en difficulté ? Sommes-nous riches à ce point ? » « Ça n’arrête pas ! Après l’Afrique, voilà maintenant qu’on donne pour le Liban ! » C’est en ces termes que les Algérois ont réagi à l’annonce d’une promesse de versement de 50 à 200 millions de dollars – sous forme d’aide ou d’investissements – pour « la reconstruction du Liban-Sud », faite par le président Abdelmajid Tebboune à son homologue libanais, Joseph Aoun, qui effectuait une visite en Algérie les 29 et 30 juillet. Au début du mois, l’annonce d’un programme d’aide au développement pour l’Afrique d’une valeur d’un milliard de dollars avait déjà provoqué quelques remous. Mais l’assistance déclarée au Liban représente la goutte d’eau qui a fait déborder le...

