Frappes au Liban-Sud, l’armée israélienne annonce avoir « commencé une série de frappes contre des cibles militaires du Hezbollah »

L’armée israélienne a annoncé mercredi après-midi sur son compte Telegram avoir « commencé une série de frappes contre des cibles militaires de l’organisation terroriste Hezbollah au Liban-Sud ». Deux frappes ont d'abord pris pour cible Meis el-Jabal et fait deux blessés de nationalité syrienne, selon les informations de notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. Le village de Kfar Tebnit, dans le caza de Nabatiyé, a ensuite été visé par deux frappes.

Une heure plus tôt, le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, avait publié sur son compte X un « avertissement urgent aux habitants du Liban-Sud ». Il y annonçait que l’armée israélienne « attaquera prochainement des infrastructures militaires appartenant au Hezbollah dans différentes zones du Liban-Sud, en réponse à ses tentatives de reconstruire ses activités dans la région ». « Nous adressons un avertissement urgent aux habitants des bâtiments signalés en rouge sur les cartes jointes, ainsi qu’à ceux des bâtiments voisins, dans les villages suivants : Meis el-Jabal, Kfar Tebnit et Debbein », indique Avichay Adraee. Ces localités se trouvent dans les cazas de Marjeyoun et de Nabatiyé. Comme à son habitude, notamment durant la guerre de l’automne dernier, le porte-parole israélien conclut sa mise en garde par cette phrase : « Vous vous trouvez dans des bâtiments utilisés par le Hezbollah. Pour votre sécurité, vous êtes tenus d’évacuer immédiatement ces bâtiments et les constructions avoisinantes, et de vous en éloigner d’au moins 500 mètres. »

Salam interpelle la communauté internationale

En réponse aux menaces lancées par Israël, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a écrit sur X : « Le gouvernement libanais, attaché au cessez-le-feu, confirme sa participation aux réunions du mécanisme. Mais la question légitime qui se pose aujourd’hui est la suivante : où est l’engagement d’Israël envers ces mécanismes ? » « Comment peut-il continuer à pratiquer l’intimidation et les agressions alors que ces réunions sont censées garantir l’application intégrale de la résolution 1701 et du cessez-le-feu ? », demande-t-il encore.

M. Salam a appelé la communauté internationale, « et en particulier les pays qui ont parrainé l'accord de cessez-le-feu, à exercer une pression maximale sur Israël afin qu'il mette immédiatement fin à ses attaques, revienne au mécanisme et respecte ses engagements, y compris le retrait des territoires libanais qu’il continue d’occuper, la fin des attaques et la libération des prisonniers ».

Depuis le cessez-le-feu conclu le 27 novembre dernier, un « comité de surveillance international » a été mis en place pour veiller au respect de l’accord entre Israël et le Liban et garantir le démantèlement des armes du Hezbollah au sud du Litani. Composé de cinq membres – la France et les États-Unis, qui coprésident, le Liban, Israël et la Force intérimaire des Nations unies (Finul) –, ce mécanisme est une sorte de reproduction de l’accord tripartite de 1996, mis en place suite à l’opération « Raisins de la colère » à laquelle les « accords d’avril » ont mis un terme. Sa mission principale est de s’atteler à « la mise en œuvre et le suivi du cessez-le-feu entre Israël et le Liban », et principalement de garantir le démantèlement des armes au Sud par le biais de l’armée libanaise.