Première visite du chef de la diplomatie syrienne à Washington | Direct

Pour coopérer avec la CPI, l'Espagne va enquêter sur des « violations des droits humains à Gaza »
La justice espagnole a annoncé jeudi qu'elle enquêterait sur des « violations des droits humains à Gaza » pour fournir des éléments à la Cour Pénale Internationale, nouvelle illustration du rôle qu'entend jouer l'Espagne dans la critique des actions menées par Israël dans le territoire palestinien.
« Le procureur général de l'Etat a publié un décret décidant la création d'une équipe de travail chargée d’enquêter sur les violations du droit international des droits humains à Gaza », ont annoncé jeudi les services du plus haut magistrat du parquet dans le pays, Alvaro García Ortiz, nommé sur proposition du gouvernement de gauche du socialiste Pedro Sánchez, rapporte l’AFP.
Son objectif sera de « recueillir des preuves et de les mettre à disposition de l'organe compétent, respectant ainsi les obligations de l'Espagne en matière de coopération internationale et de droits humains », a précisé le parquet général.
Cette initiative « répond à la recommandation du rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante (COI) des Nations unies sur le territoire palestinien occupé, qui exhorte les États parties à coopérer avec l'enquête du parquet de la Cour pénale internationale ».
Israël: après l'arrestation de déserteurs, un fourgon militaire caillassé par des ultra-orthodoxes
Un fourgon militaire transportant des déserteurs juifs ultra-orthodoxes, arrêtés par l'armée israélienne pour être conduits en prison, a été pris pour cible par des manifestants ultra-orthodoxes dans la nuit, ont indiqué l'armée et la radio militaire, citées par l’AFP.
Des milliers d'appels à la conscription ont été envoyés ces derniers mois à des juifs ultra-orthodoxes, jusque-là largement exemptés de service militaire.
Les effectifs de l'armée sont sous pression en raison de la guerre lancée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza après l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023.
Les appels des Israéliens à une fin de ces exemptions se sont multipliés alors que certains réservistes ont effectué des centaines de jours de service depuis le début de la guerre, il y a presque deux ans.
Accord sécuritaire Syrie/Israël : Première visite du chef de la diplomatie syrienne à Washington
Le chef de la diplomatie syrienne Assaad el-Chibani effectue jeudi sa première visite à Washington, où il doit évoquer la levée des sanctions contre son pays, a déclaré à l'AFP une source au ministère des Affaires étrangères à Damas.
Il s'agit de la première visite depuis plus de 25 ans d'un chef de la diplomatie syrienne aux États-Unis. « Le ministre se rend à Washington pour discuter de la levée des sanctions encore en vigueur contre la Syrie », a précisé cette source.
La Syrie et Israël vont conclure des accords avant la fin de l’année, selon une source au ministère syrien des Affaires étrangères
La Syrie et Israël, techniquement en état de guerre, vont conclure « plusieurs accords » de sécurité d'ici la fin de l'année, a déclaré jeudi à l'AFP une source au ministère des Affaires étrangères à Damas.
« Il y a des progrès dans les négociations avec Israël. Il y aura plusieurs accords avant la fin de l'année, en premier lieu des accords militaires et de sécurité », a précisé cette source qui a requis l'anonymat.
Liban : l’ambassade d’Australie appelle ses ressortissants à « reconsidérer la nécessité (d’un) voyage dans l’ensemble du pays, en raison de l’environnement sécuritaire incertain »
L’ambassade d’Australie a appelé mercredi ses citoyens à « reconsidérer la nécessité (d’un) voyage dans l’ensemble du pays, en raison de l’environnement sécuritaire incertain » (niveau d’alerte 3).
« Bien qu’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah ait été annoncé en novembre 2024, des frappes aériennes israéliennes pourraient survenir sans préavis. L’aéroport de Beyrouth pourrait être fermé sans avertissement, et vous pourriez ne pas être en mesure de quitter le pays pendant une période prolongée. » explique le communiqué.
« Nous continuons à déconseiller tout voyage dans plusieurs régions du Liban en raison des risques sécuritaires » ajoute le communiqué, qui place au niveau d’alerte 4 (Ne pas voyager) le Liban-Sud, la Békaa, et des zones de la banlieue sud de Beyrouth, régions à majorité chiite lourdement bombardées par Israël durant la dernier conflit contre le Hezbollah.
Liban-Sud : la FINUL reprend ses opérations de déminage, après deux ans d’interruption
La Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul) a repris la semaine dernière, à la demande du gouvernement, ses « opérations de déminage à des fins humanitaires » au Liban-Sud, « après près de deux ans de suspension en raison d’échanges de tirs à travers la Ligne bleue », rapporte un communiqué publié mercredi sur le site de la Finul.
Des experts en déminage du Cambodge et de Chine ont commencé à travailler dans deux champs de mines situés près de Blida (caza de Marjeyoun,) et de Maroun al-Ras (caza de Bint Jbeil), sur une superficie totale d’environ 18 000 mètres carrés, précise les Casques bleus.
Le communiqué a en outre indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente signé entre la Finul et l’armée libanaise en mars dernier, visant à renforcer la coopération dans le domaine du déminage, « ce qui contribuera, à terme, à l’élargissement de l’autorité de l’État ».
Un drone israélien a largué une grenade assourdissante sur une colline dans la périphérie de la localité de Adaïssé, dans le caza de Marjeyoun, selon notre correspondant.
Un juge de l’immigration aux États-Unis a ordonné l’expulsion de l’activiste pro-palestinien Mahmoud Khalil vers l’Algérie ou la Syrie, au motif qu’il aurait omis des informations dans sa demande de carte verte, selon des documents judiciaires publiés mercredi, selon Reuters et l'AFP.
Les avocats de l'activiste ont indiqué qu’ils comptent faire appel de cette décision, tout en précisant que les ordonnances distinctes d’un tribunal fédéral restent en vigueur et interdisent au gouvernement de procéder immédiatement à son expulsion ou à sa détention, le temps que son affaire devant la justice fédérale suive son cours.
Au Liban-Sud, un drone israélien a détruit un autre drone israélien qui s’était écrasé sur le toit d’une maison dans la localité de Chebaa (caza de Hasbaya).
Dans la région de Beyrouth, plusieurs habitants ont entendu un drone israélien survoler la région à basse altitude dans la matinée, plus particulièrement dans la vallée.
Gaza : Nouveau vote pour un cessez-le-feu au Conseil de sécurité de l’ONU
Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce une nouvelle fois jeudi sur un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza, un projet porté par la majorité des membres qui veulent tenter d'agir malgré les vetos américains répétés.
« Ne rien essayer serait trop facile pour les Américains qui n'auraient pas à se justifier et à faire face aux 14 membres du Conseil et à l'opinion publique mondiale », a commenté un diplomate européen à l’AFP, refusant de ne rien faire juste par peur du veto américain.
« Ça n'aide pas beaucoup les Palestiniens sur le terrain, mais au moins nous continuons à montrer qu'on essaie », a poursuivi ce diplomate, qui a requis l’anonymat.
Gaza : Amnesty demande l'arrêt du soutien des États et entreprises au « système d'apartheid » et au « génocide »
Amnesty International a lancé jeudi un appel aux États et entreprises à cesser leurs activités « contribuant directement ou pas » au « système d'apartheid contre les Palestiniens » sous le contrôle d'Israël et au "génocide à Gaza », rapporte l'AFP.
L'ONG cible nommément quinze entreprises, israéliennes et étrangères, pour lesquelles « Amnesty International a rassemblé des preuves crédibles de leur contribution aux actions illégales d’Israël ».
Le rapport d'Amnesty fait suite à celui de plus de 80 ONG, dont Oxfam et la Ligue des Droits de l'Homme, qui ont appelé lundi les États et entreprises, notamment européens, à mettre fin à leur "commerce avec les colonies illégales" d'Israël dans les territoires occupés palestiniens.
Pour la première fois, une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU a accusé mardi Israël de commettre un "génocide" à Gaza depuis octobre 2023 avec l'intention de "détruire" les Palestiniens.
Frappe de drone israélien à Baalbeck mercredi : l’armée israélienne dit avoir éliminé un « important trafiquant et fournisseur d’armes », nommé Hussein Seifo Chérif
Le lendemain d’une frappe de drone meurtrière à Aaseira, à Baalbeck, faisant deux morts, selon notre correspondante dans la Békaa, Sarah Abdallah, le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a indiqué que « l’ attaque dans la région de Baalbek » a « éliminé le terroriste nommé Hussein Seifo Chérif, qui était un important trafiquant et fournisseur d’armes opérant depuis le Liban pour diriger des cellules terroristes à l’intérieur de la Syrie, lesquelles planifiaient des opérations terroristes contre l’État d’Israël. »
Les autres incidents au Liban-Sud :
Dans la nuit de mercredi à jeudi, peu après minuit, un bombardement d’artillerie israélien de plusieurs obus, provenant du site israélien d’al-Raheb, a visé un vallon en périphérie du village de Ramiyé, dans le caza de Bint Jbeil, selon notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah.
Par ailleurs, l’une des blessées dans le raid qui avait ciblé il y a deux jours un immeuble du quartier de Ksar Zaatar, à l’entrée-ouest de Nabatiyé, a perdu ses jumeaux in utero, une semaine avant leur naissance, rapporte notre correspondant.
L’actualité principale de ce matin :
Le président syrien Ahmed el-Chareh a déclaré mercredi que les négociations en cours avec Israël en vue de parvenir à un pacte de sécurité pourraient aboutir « dans les prochains jours », rapporte Reuters.
Il a indiqué à des journalistes à Damas que ce pacte de sécurité était une « nécessité » et qu’il devrait respecter l’espace aérien et l’unité territoriale de la Syrie, tout en étant placé sous la supervision des Nations unies.
La Syrie et Israël mènent actuellement des pourparlers pour parvenir à un accord qui, espère Damas, permettra de mettre fin aux frappes aériennes israéliennes et d’obtenir le retrait des troupes israéliennes déployées dans le sud de la Syrie.
