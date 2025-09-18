Première visite du chef de la diplomatie syrienne à Washington | Direct

Pour coopérer avec la CPI, l'Espagne va enquêter sur des « violations des droits humains à Gaza »

La justice espagnole a annoncé jeudi qu'elle enquêterait sur des « violations des droits humains à Gaza » pour fournir des éléments à la Cour Pénale Internationale, nouvelle illustration du rôle qu'entend jouer l'Espagne dans la critique des actions menées par Israël dans le territoire palestinien.

« Le procureur général de l'Etat a publié un décret décidant la création d'une équipe de travail chargée d’enquêter sur les violations du droit international des droits humains à Gaza », ont annoncé jeudi les services du plus haut magistrat du parquet dans le pays, Alvaro García Ortiz, nommé sur proposition du gouvernement de gauche du socialiste Pedro Sánchez, rapporte l’AFP.

Son objectif sera de « recueillir des preuves et de les mettre à disposition de l'organe compétent, respectant ainsi les obligations de l'Espagne en matière de coopération internationale et de droits humains », a précisé le parquet général.

Cette initiative « répond à la recommandation du rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante (COI) des Nations unies sur le territoire palestinien occupé, qui exhorte les États parties à coopérer avec l'enquête du parquet de la Cour pénale internationale ».