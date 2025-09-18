À Soueida, les prémices d’un accord sécuritaire entre la Syrie et Israël

Des jeunes Syriens se tiennent près d'un char détruit lors des affrontements meurtriers entre des combattants druzes et bédouins dans la province de Soueida, auxquels se sont rapidement ajoutées les forces de sécurité de Damas, le 25 juillet 2025. Khalil Ashawi/Reuters
Les signes ne trompent pas. Mardi 16 septembre, Damas a annoncé avoir retiré ses armes lourdes de la province de Soueida, avoir nommé un chef de milice locale pour assurer la sécurité dans la ville éponyme, à majorité druze, et approuvé une feuille de route pour la stabilisation du gouvernorat du Sud. Des gestes de bonne volonté qui pourraient culminer en un accord sécuritaire avec le voisin israélien, sur lequel les autorités syriennes ont déclaré travailler. Selon plusieurs observateurs, les États-Unis feraient pression pour obtenir la signature d’un texte en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, où les dirigeants de la planète se retrouveront à partir du 22 septembre et pour laquelle le chef de l’État syrien a récemment obtenu un visa malgré le maintien de son inscription sur la liste terroriste de l’ONU. Des efforts...
