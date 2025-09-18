Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Éclairage

À Soueida, les prémices d’un accord sécuritaire entre la Syrie et Israël

La pression s’accroît pour des avancées concrètes avant la semaine prochaine, lorsque les dirigeants internationaux se retrouveront à l’Assemblée générale de l’ONU.

L'OLJ / Par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 18 septembre 2025 à 00h00

À Soueida, les prémices d’un accord sécuritaire entre la Syrie et Israël

Des jeunes Syriens se tiennent près d'un char détruit lors des affrontements meurtriers entre des combattants druzes et bédouins dans la province de Soueida, auxquels se sont rapidement ajoutées les forces de sécurité de Damas, le 25 juillet 2025. Khalil Ashawi/Reuters

Les signes ne trompent pas. Mardi 16 septembre, Damas a annoncé avoir retiré ses armes lourdes de la province de Soueida, avoir nommé un chef de milice locale pour assurer la sécurité dans la ville éponyme, à majorité druze, et approuvé une feuille de route pour la stabilisation du gouvernorat du Sud. Des gestes de bonne volonté qui pourraient culminer en un accord sécuritaire avec le voisin israélien, sur lequel les autorités syriennes ont déclaré travailler. Selon plusieurs observateurs, les États-Unis feraient pression pour obtenir la signature d’un texte en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, où les dirigeants de la planète se retrouveront à partir du 22 septembre et pour laquelle le chef de l’État syrien a récemment obtenu un visa malgré le maintien de son inscription sur la liste terroriste de l’ONU. Des efforts...
Les signes ne trompent pas. Mardi 16 septembre, Damas a annoncé avoir retiré ses armes lourdes de la province de Soueida, avoir nommé un chef de milice locale pour assurer la sécurité dans la ville éponyme, à majorité druze, et approuvé une feuille de route pour la stabilisation du gouvernorat du Sud. Des gestes de bonne volonté qui pourraient culminer en un accord sécuritaire avec le voisin israélien, sur lequel les autorités syriennes ont déclaré travailler. Selon plusieurs observateurs, les États-Unis feraient pression pour obtenir la signature d’un texte en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, où les dirigeants de la planète se retrouveront à partir du 22 septembre et pour laquelle le chef de l’État syrien a récemment obtenu un visa malgré le maintien de son inscription sur la liste...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut