La Chaire CEEDD célèbre ses dix ans avec une conférence internationale sur la santé des terres et le bien-être humain

Pour célébrer son dixième anniversaire, la Chaire pour l’éducation à l’écocitoyenneté et au développement durable (CEEDD) organise, le jeudi 25 septembre à 16h30, une conférence internationale à l’auditorium François Bassil du campus de l’Innovation et du Sport de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.

Intitulée « Sustainable Land Health for Human Wellbeing », cette conférence mettra en lumière les liens entre la santé des terres et le bien-être humain. Parmi les intervenants figureront la Dr Mariam Akhtar-Schuster, représentante de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique allemande sur la biodiversité et les services écosystémiques, et Maroun Keyrouz, du Forum économique mondial.

En organisant cet événement, la Chaire CEEDD, créée et soutenue par la Fondation Diane, confirme son rôle pionnier dans la réflexion et l’action pour l’écocitoyenneté et le développement durable. Pour s’inscrire :

https ://forms.office.com/r/zLhUj50Bni