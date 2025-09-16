« Je suis désolé pour tout cela » : le suspect dans l'assassinat de Charlie Kirk se serait confié à ses amis, révèle le WP

Tyler Robinson, le suspect de 22 ans dans le meurtre le 10 septembre de l’activiste d’extrême droite Charlie Kirk, aurait confessé son crime sur une conversation avec des amis, sur la plateforme Discord, jeudi, se disant « désolé », peu avant de se rendre aux forces de l’ordre, d’après deux personnes informées et des captures d’écran obtenues par le quotidien The Washington Post.

« Salut les gars, j’ai une mauvaise nouvelle pour vous tous », peut-on lire dans un message envoyé depuis un compte appartenant à Tyler Robinson sur Discord. « C’était moi à UVU hier. Je suis désolé pour tout cela » a-t-il écrit, environ deux heures avant que les autorités annoncent l'arrestation de M. Robinson, rapporte le quotidien américain, se fondant sur une image de la conversation partagée par un membre du groupe, qui s'est confié sous couvert d'anonymat.

« Aucune preuve que le suspect ait planifié cet incident »

Par ailleurs, la plateforme Discord a elle-même fourni une copie du message de confession aux autorités, a appris le Washington Post d'une source, ayant également requis l'anonymat, qui précise pour sa part que le message a été envoyé à un « petit groupe d’amis ».

Discord a déclaré qu’une enquête interne n’avait trouvé « aucune preuve que le suspect ait planifié cet incident ou promu la violence sur Discord », selon la même source.

Selon les captures d'écran parvenues au Washington Post, un membre du groupe a écrit mercredi après-midi que « Charlie Kirk a été abattu », à la suite de quoi un autre utilisateur a réagi, environ une heure et demie plus tard : « Je viens de voir la vidéo, putain de merde », ajoutant qu'il « ne méritait pas de partir comme ça ». Ce n'est que le lendemain que M. Robinson a réagi, annonçant la « mauvaise nouvelle ». « Je vais me rendre à travers un ami shérif dans quelques instants » avait-il prévenu jeudi soir, avant d'ajouter : « Merci pour tous les bons moments et les rires, vous avez tous été incroyables, merci pour tout. »

Un membre du groupe a demandé le lendemain de « prier pour Tyler et son repentir », ajoutant : « « Bien que la politique de Charlie Kirk ne soit pas acceptable pour certains, je demande que nous disions tous une prière pour lui et sa famille en ces temps troublés ». Dans un autre groupe, Tyler Robinson aurait écrit qu’un « sosie » essayait de lui causer des ennuis après que les forces de l’ordre ont diffusé des images du suspect du meurtre de Charlie Kirk qui lui ressemblait, a révélé pour sa part le New York Times.

À 31 ans, Charlie Kirk était une figure majeure de la droite conservatrice américaine. Il utilisait ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump et diffuser ses idées nationalistes et chrétiennes auprès de la jeunesse.

M. Robinson a été arrêté jeudi soir après 33 heures de traque, et ses motivations demeurent inconnues à ce stade. Il ne coopère pas avec les autorités, mais les enquêteurs s’efforcent de déterminer le mobile de la fusillade en s’entretenant avec ses amis et sa famille, a déclaré dimanche le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, selon l'agence de presse Reuters lundi.

L’assassinat de Charlie Kirk attise les tensions entre les partisans des Républicains et ceux des Démocrates, même dans des milieux où la politique n’est qu’accessoire. Sur X, le célèbre développeur de jeux vidéo américain Bethesda (Doom, Fallout ou encore Skyrim) a été pris à partie par de nombreux internautes affichant leur tendance pro-républicaine, après que plusieurs de ses employés aient publié des commentaires exprimant leur manque d’empathie pour le défunt.