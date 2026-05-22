La flottille, Ben Gvir et le carrefour des hypocrisies

Fallait-il que les victimes soient européennes pour que le monde s’émeuve ? Fallait-il que les dirigeants de ces ressortissants, souvent discrets face aux exactions israéliennes, déclenchent une crise diplomatique, pour que Benjamin Netanyahu, dont le respect du droit international relève rarement de la priorité, recadre son ministre Itamar Ben Gvir ? « La flottille était une manœuvre stupide, mais Ben Gvir a trahi la dignité de sa nation », a de son côté réagi l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, dans une critique timide mais suffisamment rare pour être soulignée, tandis que de nombreux pays européens ont convoqué les ambassadeurs israéliens. « La manière dont le ministre Ben Gvir a traité les activistes de la flottille n’est pas conforme aux valeurs et aux normes d’Israël », a déclaré le Premier ministre israélien, sans... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Fallait-il que les victimes soient européennes pour que le monde s’émeuve ? Fallait-il que les dirigeants de ces ressortissants, souvent discrets face aux exactions israéliennes, déclenchent une crise diplomatique, pour que Benjamin Netanyahu, dont le respect du droit international relève rarement de la priorité, recadre son ministre Itamar Ben Gvir ? « La flottille était une manœuvre stupide, mais Ben Gvir a trahi la dignité de sa nation », a de son côté réagi l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, dans une critique timide mais suffisamment rare pour être soulignée, tandis que de nombreux pays européens ont convoqué les ambassadeurs israéliens. « La manière dont le ministre Ben Gvir a traité les activistes de la flottille n’est pas conforme aux valeurs et aux normes d’Israël », a déclaré le...

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