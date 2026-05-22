La flottille, Ben Gvir et le carrefour des hypocrisies

Fallait-il que les victimes soient européennes pour que le monde s’émeuve ? Fallait-il que les dirigeants de ces ressortissants, souvent discrets face aux exactions israéliennes, déclenchent une crise diplomatique, pour que Benjamin Netanyahu, dont le respect du droit international relève rarement de la priorité, recadre son ministre Itamar Ben Gvir ? « La flottille était une manœuvre stupide, mais Ben Gvir a trahi la dignité de sa nation », a de son côté réagi l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, dans une critique timide mais suffisamment rare pour être soulignée, tandis que de nombreux pays européens ont convoqué les ambassadeurs israéliens. « La manière dont le ministre Ben Gvir a traité les activistes de la flottille n’est pas conforme aux valeurs et aux normes d’Israël », a déclaré le Premier ministre israélien, sans...
Fallait-il que les victimes soient européennes pour que le monde s’émeuve ? Fallait-il que les dirigeants de ces ressortissants, souvent discrets face aux exactions israéliennes, déclenchent une crise diplomatique, pour que Benjamin Netanyahu, dont le respect du droit international relève rarement de la priorité, recadre son ministre Itamar Ben Gvir ? « La flottille était une manœuvre stupide, mais Ben Gvir a trahi la dignité de sa nation », a de son côté réagi l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, dans une critique timide mais suffisamment rare pour être soulignée, tandis que de nombreux pays européens ont convoqué les ambassadeurs israéliens. « La manière dont le ministre Ben Gvir a traité les activistes de la flottille n’est pas conforme aux valeurs et aux normes d’Israël », a déclaré le...
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