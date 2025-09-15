Le suspect dans la fusillade visant Charlie Kirk ne coopère pas avec les autorités, selon le gouverneur de l’Utah

L’homme arrêté pour le meurtre de l’activiste d’extrême droite Charlie Kirk ne coopère pas avec les autorités, mais les enquêteurs s’efforcent de déterminer le mobile de la fusillade en s’entretenant avec ses amis et sa famille, a déclaré dimanche le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox.

M. Cox a déclaré que le tireur suspecté, Tyler Robinson, 22 ans, serait formellement inculpé mardi. Il reste en détention dans l’Utah. Les enquêteurs n’ont pas encore reconstitué les raisons pour lesquelles Tyler Robinson aurait escaladé un toit à l’Université d’Utah Valley lors d’un événement en plein air et tiré sur Charlie Kirk dans le cou à longue distance mercredi.

Fervent allié du président Donald Trump et cofondateur du groupe étudiant conservateur Turning Point USA, Charlie Kirk a été tué par un seul tir de fusil lors de l’événement auquel assistaient 3 000 personnes à Orem, à environ 65 km au sud de Salt Lake City.

Ce meurtre a ravivé les craintes d’une recrudescence de la violence politique aux États-Unis et d’un creusement toujours plus profond du fossé entre la gauche et la droite. Tyler Robinson n’a pas fait d'aveux aux enquêteurs, a déclaré M. Cox lors de l’émission d’ABC « This week ». « Il n'est pas en train de coopérer, mais toutes les personnes autour de lui le font, et je pense que c’est très important », a déclaré le gouverneur républicain.

Une personne qui parle apparemment aux enquêteurs est le colocataire de Robinson, qui était également son partenaire amoureux, a déclaré M. Cox en citant le FBI. Il a décrit le colocataire comme « un homme en transition de genre pour devenir une femme » et a précisé que ce dernier a été « incroyablement coopératif ». Reuters n’a pas pu localiser le colocataire, ni ses représentants, pour obtenir un commentaire. L’agence n’a pas non plus pu déterminer qui assure la défense de Tyler Robinson.

Interrogé sur CNN, dans l’émission « State of the Union », pour savoir si l’identité de genre du colocataire était pertinente pour l’enquête, M. Cox a répondu : « C’est ce que nous essayons de déterminer en ce moment… Il est facile de tirer des conclusions à partir de cela, mais nous avons les douilles, d’autres preuves médico-légales qui arrivent, et nous essayons de recouper toutes ces informations. »

Les enquêteurs ont découvert des messages gravés sur quatre douilles, comprenant des références à des memes (illustration humoristique en ligne, ndlr) et des blagues privées de jeux vidéo. Un affidavit déposé par les autorités dans le cadre de l’affaire décrit ces inscriptions. L’une d’elles, selon l’affidavit, disait : « Hey fascist ! CATCH ! (Hé, fasciste ! ATTRAPE ! ) » suivie d’une combinaison de flèches directionnelles, faisant apparemment référence à une séquence de touches qui déclenche une bombe dans un jeu vidéo populaire. Une autre douille, selon l’affidavit, portait l’inscription : « If you read this, you are GAY Lmao (Si tu lis ceci, tu es GAY, Lmao)», l’abréviation de « Laughing my ass off » (mort de rire).

La rhétorique virulente de Charlie Kirk, souvent marquée par des propos anti-LGBT et anti-immigration, attirait des légions de conservateurs, mais suscitait également de vives réactions chez les libéraux et faisait l’objet de critiques généralisées.

M. Robinson, étudiant en troisième année du programme d’apprentissage en électricité au Dixie Technical College, qui fait partie du système universitaire public de l’Utah, a été arrêté au domicile de ses parents, à environ 420 km au sud-ouest du lieu du crime, après une chasse à l’homme de 33 heures.

Les enquêteurs à la recherche d'un mobile

« Des proches et un ami de la famille ont alerté les autorités, soulignant qu’il s’était lui-même impliqué dans le crime, a déclaré Cox précédemment. Bien que M. Robinson ait été élevé par des parents religieux dans une région profondément conservatrice de l’État, « son idéologie était très différente de celle de sa famille », a-t-il indiqué Cox dimanche sur l’émission « Meet the Press » de NBC, sans entrer dans les détails.

Les registres de l’État montrent que M. Robinson était un électeur inscrit mais n’était affilié à aucun parti politique. Un membre de sa famille a indiqué aux enquêteurs qu'il était devenu plus engagé politiquement ces dernières années et qu’il avait un jour discuté avec un autre membre de la famille de son désaccord avec Charlie Kirk et ses points de vue, selon l’affidavit de mandat d’arrêt. Tyler Robinson « n’était pas un fan » de M. Kirk, a précisé Cox dimanche.

Le meurtre a suscité l’indignation des partisans de Charlie Kirk et la condamnation de la violence politique de la part de plusieurs acteurs à travers le spectre idéologique. De nombreux républicains, dont Trump, ont rapidement accusé la gauche politique, reprochant aux libéraux de fomenter une hostilité anti-conservatrice susceptible d’encourager la violence — alors même que le président et ses alliés ont souvent utilisé des images violentes contre leurs opposants.

« Le problème vient de la gauche », a déclaré Trump aux journalistes dimanche. « Beaucoup de personnes que l’on considère traditionnellement comme étant à gauche sont déjà sous enquête. » Mike Johnson, président républicain de la Chambre des représentants des États-Unis, a critiqué les démocrates mais a également appelé au calme. « Il faut reconnaître que les gens doivent arrêter de présenter de simples désaccords politiques comme des menaces existentielles à notre démocratie », a-t-il déclaré dans l’émission « Fox News Sunday ».

Dans « Meet the Press », M. Cox a imputé une part de responsabilité aux réseaux sociaux, affirmant qu’ils ont « joué un rôle direct dans chaque assassinat et tentative d’assassinat que nous avons vus au cours des cinq ou six dernières années ».

Trump a salué Charlie Kirk pour avoir incité les jeunes électeurs à se tourner vers le conservatisme. Son mouvement Turning Point affirme compter plus de 800 sections sur les campus universitaires. La veuve de Kirk a déclaré vendredi que les efforts du mouvement se poursuivraient. Un événement commémoratif en l’honneur de Kirk aura lieu le 21 septembre à Glendale, en Arizona, a indiqué son organisation.

Ceci est une traduction d'un article publié sur Reuters.