Société - Témoignages

Monopole des armes : de la banlieue sud à Achrafieh… tout le monde se déclare vainqueur

Après le Conseil des ministres du 5 septembre, les deux camps – les pro et les anti-Hezbollah – se disent satisfaits, chacun y voyant son compte.

OLJ / Par Nagham RABIH, le 16 septembre 2025 à 00h00

Des femmes tenant des drapeaux du Hezbollah, le 31 juillet 2024 dans la banlieue sud de Beyrouth, lors des funérailles d’une sœur et d’un frère tués la veille dans un bombardement israélien contre le leader militaire du parti chiite, Fouad Chokor. Matthieu Karam/L’Orient-Le Jour

Durant la dernière séance du Conseil des ministres au palais de Baabda, le gouvernement a accueilli favorablement le plan de l’armée pour récupérer le monopole des armes, sans préciser si cette formulation équivalait à une véritable décision . Résultat : la crise qui a failli faire imploser le gouvernement de Nawaf Salam, et peut-être même le mandat de Joseph Aoun, s’est terminée par un compromis sémantique. Comme toujours, les deux camps – les pro et les anti-Hezbollah – se disent satisfaits, chacun y voyant son compte.Ici, on crie victoire… Dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, la majorité des habitants, sinon tous, ont vu que le gouvernement avait fait marche arrière en ce 5 septembre. Mais un recul « convaincant », qui, pour beaucoup, a même sauvé le Liban d’un dangereux glissement à l’heure où les responsables du...
