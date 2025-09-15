« Israël doit faire attention, car le Qatar est un grand allié des États-Unis », affirme Trump | Direct

Frappes israéliennes au Qatar : l'ONU annonce une réunion d'urgence mardi au Conseil des droits de l'homme
Le Conseil des droits de l'homme va se réunir mardi en urgence pour débattre des frappes israéliennes au Qatar ayant visé la semaine dernière à Doha des responsables du Hamas palestinien, a annoncé l'ONU lundi.
« Ce débat urgent est convoqué en réponse à deux demandes officielles soumises » mercredi dernier « par le Pakistan, au nom des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), et par le Koweït, au nom du Conseil de coopération des États arabes du Golfe », a annoncé le Conseil.
Le Conseil discutera « de l'agression militaire récente menée par l'État d'Israël contre l'État du Qatar le 9 septembre », a-t-il précisé. Il s'agit du dixième débat urgent depuis la création du Conseil des droits de l'homme en 2006.
Le ministre d’extrême droite Ben-Gvir veut faire construire un quartier résidentiel pour la police israélienne à Gaza
Le ministre israélien de la Sécurité nationale, s’exprimant lors d’une cérémonie organisée en l’honneur des forces de police, a déclaré qu’il attend que l’armée israélienne « termine la mission, prenne le contrôle de Gaza et encourage l’immigration volontaire ».
« Je veux établir un quartier résidentiel pour les policiers à Gaza. La plage, d’ailleurs, est un endroit parfait. Un endroit parfait à Gaza », a-t-il affirmé. Ses propos ont été accueillis par de vifs applaudissements.
Un Palestinien abattu par les forces israéliennes près du mur de séparation à Jérusalem
Selon l'agence de presse Wafa, un homme palestinien a été abattu par les forces israéliennes près du mur de séparation à Jérusalem-Est.
La Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré que ses équipes avaient récupéré le corps de la victime. La police israélienne a déclaré que l'homme avait tenté de franchir le mur dans la partie occupée de Jérusalem-Est.
Gaza : quatre fœtus et trois prématurés morts de malnutrition à l’hôpital Nasser
Selon une source médicale au sein de l’hôpital Nasser, à Khan Younès, citée par Al Jazeera, quatre fœtus et trois bébés prématurés sont morts en raison de la malnutrition et du manque d'environnement adapté.
Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 422 Palestiniens, dont 145 enfants, sont mortes au total de malnutrition en raison de la famine qui ravage l’enclave palestinienne.
Depuis la publication du rapport du CIF (Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire) de l’ONU le mois dernier, qui a officiellement déclaré la famine dans le nord de Gaza, au moins 144 décès ont été enregistrés, dont 30 enfants.
Le président Joseph Aoun est arrivé à Doha pour présider la délégation libanaise au sommet arabo-islamique extraordinaire organisé par le Qatar, indique un communiqué de la présidence.
Il a été accueilli à l'aéroport international Hamad par le vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, Cheikh Saoud ben Abdelrahmane Al-Thani, le ministre de la Culture, Abdelrahmane ben Hamad, et plusieurs responsables qataris, ainsi que par le ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi, déjà sur place.
Le sommet doit commencer à 15h30, heure de Beyrouth.
Le ministre des affaires étrangères libanais Joe Raggi a été reçu par son homologue qatari Mohammad ben Abdel Rahman ben Jassim Al-Thani en marge du sommet d’urgence arabo-islamique que Doha accueille aujourd’hui, selon l’agence de presse qatarie QNA.
Leur rencontre a porté sur les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les soutenir et de les renforcer, ainsi que sur l’évolution de la situation dans la région, en particulier l’attaque israélienne sur Doha.
Le ministre qatari des Affaires étrangères a affirmé que « son pays prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger sa sécurité et préserver sa souveraineté face à l’agression israélienne flagrante ». Pour sa part, le ministre Raggi a réitéré « la solidarité” du pays avec l’émirat, qualifiant « l’attaque israélienne de violation de la souveraineté du Qatar et du droit international ».
Le chef d’état-major israélien, Eyal Zamir, a déclaré aux parlementaires israéliens lors de la sous-commission du Knesset sur le renseignement et les services secrets que le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait laissé l’armée dans l’ignorance concernant la suite de l’opération militaire visant à prendre le contrôle de Gaza-ville, rapporte le Times of Israel, citant des propos divulgués à Ynet.
« Le Premier ministre ne nous dit pas ce qui vient après, nous ne savons pas à quoi nous préparer », aurait déclaré Eyal Zamir aux membres de la sous-commission lors d’un briefing à huis clos vendredi, reprenant des commentaires qu’il aurait également faits lors de réunions du cabinet. « S’ils veulent un gouvernement militaire, alors qu’ils le disent », a-til ajouté.
Ynet rapporte également qu'Eyal Zamir a aussi qualifié d’« échec » l’effort de la Gaza Humanitarian Foundation, financée par les États-Unis et soutenue par Israël, visant à fournir une aide humanitaire à Gaza.
Il s’est aussi montré critique à l’égard de l’opération sur Gaza-ville, affirmant qu’elle ne mènerait pas à la défaite du Hamas et exhortant Netanyahu à envisager un accord de cessez-le-feu. En fin de compte, il a promis l’allégeance de l’armée aux décisions du gouvernement.
Hani Kobeissi, député du mouvement Amal, a appelé « l’Etat à assumer ses responsabilités à travers le gouvernement » et estimé que le cabinet Salam « a essayé de tout donner, sans rien obtenir en retour, malgré le fait que le Liban a respecté la 1701 et que la résistance et le Liban ont respecté le cessez-le-feu » conclu en novembre dernier avec Israël.
Il a par ailleurs indiqué que le gouvernement « a tout donné, sans obtenir de garanties pour la sécurité du Sud et les violations et hostilités quotidiennes » commises par l’Etat hébreu, lors d’un événement partisan à Baïsariyé, dans le caza de Saïda.
« La reconstruction est de la responsabilité de l’Etat et du gouvernement parce que ceux qui ont été déplacés de leurs villages sont la responsabilité de tous. Il ne faut pas plier face aux pressions des pays qui essaient de mettre des conditions politiques pour la reconstruction », a déclaré le député. Il a estimé que ces pressions servent à « en finir avec la résistance et sa culture lors des prochaines législatives », prévues en 2026.
La flottille pour Gaza quitte le port de Bizerte en Tunisie, direction le territoire palestinien
Après plusieurs reports, la flottille internationale « Global Sumud » pour Gaza a quitté lundi le port de Bizerte, dans le nord de la Tunisie, pour mettre le cap sur le territoire palestinien assiégé par Israël, dans le but de « briser le blocus israélien » et d'ouvrir un « corridor » humanitaire.
« Nous essayons d'envoyer un message à la population de Gaza, (de lui dire) que le monde ne l'a pas oubliée », a dit à l'AFP la militante écologiste suédoise Greta Thunberg avant d'embarquer dans le port de Bizerte, dans le nord de la Tunisie.
« Lorsque nos gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre les choses en main », a-t-elle ajouté.
Une vingtaine de bateaux venus de Barcelone (Espagne) ont quitté Bizerte, les derniers étant partis à l'aube lundi, selon un photographe de l'AFP sur place.
Le bilan des attaques israéliennes du jour à Gaza atteint 25 morts
Les attaques israéliennes menées depuis l'aube contre l’enclave palestinienne ont tué au moins 25 personnes, dont 16 rien qu’à Gaza-ville, selon des sources médicales citées par Al Jazeera.
Parmi ces victimes, trois d’entre elles ont été tuées par des tirs de soldats israéliens dans la zone dite « humanitaire » d’al-Mawassi, régulièrement prise pur cible par l’armée israélienne, selon une source de l’hôpital Nasser.
Rubio et Netanyahu entament une réunion de trois heures pour discuter du Qatar et des prochaines étapes à Gaza, selon Reuters.
Les deux haut repsosnables doivent s’adresser aux journalistes après l’entretien, qui devrait se concentrer sur Gaza, l’Iran et les récentes frappes israéliennes contre le Hamas au Qatar.
Les forces israéliennes ont détruit hier au moins 30 autres bâtiments résidentiels à Gaza-ville et ont contraint des milliers de personnes à quitter leurs domiciles, ont indiqué des responsables palestiniens.
Des ONG demandent la fin du « commerce avec les colonies illégales » dans les territoires palestiniens
Des ONG ont appelé lundi les États et entreprises, notamment européens, à mettre fin à leur « commerce avec les colonies illégales » d'Israël dans les territoires occupés palestiniens.
Plus de 80 organisations, dont la Ligue des Droits de l'Homme et Oxfam, publient pour l'occasion un rapport intitulé « Commerce avec les colonies illégales : comment les États et entreprises étrangères permettent à Israël de mettre en œuvre sa politique de colonisation illégale ».
Leur campagne cible nommément des entreprises comme le distributeur français Carrefour, le géant industriel allemand Siemens, ou encore l'équipementier britannique JCB, et d’autres institutions qui « par le maintien de leurs activités commerciales avec les colonies illégales, contribuent directement à la crise humanitaire causée par l'occupation prolongée d'Israël ».
Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a rencontré dimanche le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, en marge de la réunion ministérielle préparatoire au Sommet arabo-islamique extraordinaire, prévu lundi à Doha, selon un message publié sur le site du ministère des Affaires étrangères de l’émirat gazier.
Hakan Fidan a déclaré qu’Ankara « condamne fermement » la frappe israélienne sur Doha, et a ajouté que la Turquie soutiendrait toute mesure prise par le Qatar en réponse. Il a également indiqué que la Turquie est en communication constante avec tous les pays voisins concernant les objectifs expansionnistes d’Israël, selon des déclaratiosn relayées dans les médias turcs et israéliens.
À Gaza, l’armée israélienne continue de pilonner Gaza-ville, ciblant de nombreux bâtiments résidentiels, selon les messages d’avertissement successifs publiés par le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee.
Selon le bilan publié dimanche soir par le ministère de la Santé du Hamas, au moins 64 871 Palestiniens ont été tués et 164 610 blessés par les attaques israéliennes menées à travers la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.
De plus, depuis la mise en place, fin mai, des sites de distribution d’aide humanitaire du GHF, soutenus par les États-Unis et Israël, au moins 2 494 personnes ont été tuées à l’intérieur ou à proximité de ces sites, et plus de 18 135 personnes ont été blessées.
Arrivé en Israël dimanche, le secrétaire d’État américain Marco Rubio doit s’entretenir lundi avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu sur plusieurs sujets, dont la frappe israélienne sur le Qatar et l’avenir des négociations pour la fin de la guerre de Gaza.
Les deux hommes se sont déjà rencontrés dimanche devant le Mur des Lamentations. Benjamin Netanyahu a affirmé lors de cette rencontre que la visite du secrétaire d’État américain en Israël montrait « la force » des liens entre les deux pays.
L’autre information principale de ce matin concerne les répercussions diplomatiques de la frappe effectuée le 9 septembre dernier par Israël sur le sol qatari pour atteindre des membres du Hamas, une opération qui a provoqué l’ire de l’émir du Qatar et stupéfait les autres pays du Golfe.
S’exprimant depuis un aéroport du New Jersey avant de retourner à Washington, le président américain Donald Trump a déclaré qu’Israël devait « faire très attention » et agir contre le Hamas, tout en soulignant l’importance du Qatar. « Le Qatar a été un grand allié des États-Unis. Beaucoup de gens l’ignorent. L’émir est une personne merveilleuse, en réalité », a-t-il affirmé.
Interrogé sur son message au Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, avec qui il s’est entretenu à Morristown dans le New Jersey selon plusieurs médias, Donald Trump a réitéré son soutien à Doha : « Écoutez, nous sommes avec eux. Ils ont été de grands alliés. Ils mènent aussi une vie très difficile car ils sont au cœur de tout. » Il a ajouté que le Qatar devait rester politiquement prudent, tout en insistant : « Ils ont été de grands alliés pour les États-Unis. »
Doha accueille un sommet arabo-islamique extraordinaire organisé dans le sillage de la frappe israélienne sur le sol qatari. Le président libanais Joseph Aoun doit y participer, et le ministre des Affaires étrangères Joe Raggi s’y est rendu dimanche pour contribuer à la rédaction du communiqué avec ses homologues, communiqué qui cite également le Liban
Toujours au Liban-Sud, l’armée israélienne a mené à l’aube une nouvelle incursion en territoire libanais pour dynamiter un bâtiment, cette fois à Houla, dans le caza de Marjeyoun, selon notre correspondant Mountasser Abdallah, citant des témoignages d’habitants.
Les soldats israéliens multiplient ce type d’opérations depuis plusieurs jours. La semaine dernière, une école pour enfants en situation de handicap avait été dynamitée.
Autres incidents rapportés par notre correspondant depuis cette nuit :
Après 23h30, l’armée israélienne a tiré à la mitrailleuse dans les environs sud de la localité de Chabaa, dans le caza de Hasbaya, depuis une nouvelle position.
Ce matin, des drones israéliens ont survolé l’espace aérien des villages de Zahrani, au sud de Saïda, loin de la frontière entre le Liban-Sud te le nord d'Israël.
L'information principale de ce matin :
L’armée israélienne a revendiqué la frappe de drone qui a détruit un véhicule et fait un mort au Liban-Sud dimanche soir, entre les localités de Touline (Marjeyoun) et de Bourj el-Qalaouiyé (Bint Jbeil).
Selon une déclaration de l’armée israélienne relayée par Haaretz, la frappe ciblait Mohammad Ali Yassine, un membre du Hezbollah qui « a pris part au développement et à la production d’armes » pour la milice chiite. Dans un message publié vers 9h sur X, le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a partagé une vidéo de la frappe.
Tard dimanche, le Hezbollah avait confirmé l’identité de son militant tué, sans communiquer ses fonctions au sein du mouvement.
Cette frappe est intervenue dans les dernières heures d’un week-end un peu moins sanglant que les jours précédents, mais au cours duquel l’armée israélienne, qui occupe toujours six positions sur le territoire libanais malgré le cessez-le-feu conclu en novembre dernier avec le Hezbollah, a continué ses opérations.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Moyen-Orient.
Nous suivrons ici les développements au Liban, à Gaza, en Syrie, ainsi que dans les autres pays de la région touchés par les conflits qui font rage depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a éclaté.
