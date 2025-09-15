« Israël doit faire attention, car le Qatar est un grand allié des États-Unis », affirme Trump | Direct

« L’attaque israélienne n’entravera pas la médiation pour la guerre de Gaza », selon le Premier ministre qatari.

Israël doit être « très prudent » car « le Qatar a été un grand allié des États-Unis », affirme Donald Trump.

Marco Rubio et Benjamin Netanyahu doivent se réunir dans la journée.

Doha accueille un sommet arabo-islamique extraordinaire organisé dans le sillage de la frappe israélienne sur le sol qatari.