Israël consolide sa position à Jabal Blat et dynamite d'autres maisons au Liban-Sud

Plusieurs incidents ont perturbé le calme précaire qui a dominé au Liban-Sud pendant le week-end, après une semaine au cours de laquelle Israël a multiplié les frappes meurtrières a la frontière, mais aussi dans la Békaa près de 10 mois après la conclusion d'un cessez-le feu entre l’État hébreu et le Hezbollah que l’armée israélienne viole quotidiennement.

Parmi les incident les plus graves, des soldats israéliens sont entrés dans la localité de Aïta el-Chaab dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de 2h pour y dynamiter une maison, selon notre correspondant dans la région Mountasser Abdallah. C'est dans ce même village du caza de Bint Jbeil que l’armée israélienne avait détruit une école pour enfants en situation de handicap quelques jours plus tôt. Samedi, une autre patrouille de soldats israéliens s’est infiltrée à l’aube en périphérie de la localité de Adaïssé (Marjeyoun) pour faire exploser une maison qui avait été ciblée pendant la guerre.

Autre fait inquiétant : les forces israéliennes ont érigé des barrières de protection à l’intérieur du territoire libanais, sur le site militaire de Jabal Blat jouxtant les localités de Aïtaroun et de Maroun el-Ras, a rapporté notre correspondant. Ces travaux semblent trahir une volonté israélienne de se maintenir sur cette position – sur les six jugées « stratégiques » le long de la frontière. Les soldats israéliens ont également consolidé les installations de surveillance et les caméras installées sur des poteaux au site d'al-Abad, en face du village de Houla (Marjeyoun).

Enterrement à Aïtaroun, un blessé à Kfar Kila

Par ailleurs, l’armée israélienne a affirmé avoir éliminé dans une frappe effectuée vendredi, un cadre du Hezbollah à Aïtaroun (Bint Jbeil), identifié par le parti comme étant Hussein Khalil Mansour. La victime « avait pris part aux tentatives du parti chiite de reconstituer ses capacités militaires au Liban-Sud », selon l’armée israélienne. L’homme, tué près de son domicile, a été inhumé dans son village natal dimanche, au cours d’une cérémonie rassemblant plusieurs centaines de personnes.

Samedi après-midi, un drone a largué au moins deux bombes sonores sur Kfar Kila, dans le caza de Marjeyoun, déjà visée plus tôt dans l’après-midi. La deuxième bombe a blessé une personne qui se trouvait à proximité.

Dans la catégorie des incidents sans conséquences, l’armée israélienne a tiré à la mitrailleuse dans la nuit de samedi à dimanche vers Birket el-Nakar, sur les hauteurs des fermes contestées de Chebaa, à la périphérie du caza de Hasbaya. Un drone a également largué une bombe sonore près d'une maison dans le village de Aïta el-Chaab.

L’aviation de chasse israélienne a survolé l’espace aérien de la Békaa aux environs de 11h dimanche matin et un nouveau drone s’est écrasé au Liban-Sud, dans le village de Houla (Marjeyoun), un incident devenu relativement fréquent ces dernières semaines un peu plus tard dans l’après-midi.

Enfin, dans une rare bonne nouvelle, la municipalité de Meis el-Jabal (caza de Marjeyoun) a annoncé dans un communiqué avoir établi une structure scolaire provisoire afin de permettre aux élèves de la région de suivre leurs cours, alors que l’année scolaire vient de commencer. La structure est en cours de déploiement dans la localité, en coopération et en coordination avec le Conseil du Sud et l’Union des municipalités du Jabal Amel. Le projet a bénéficié d’un financement en provenance d’Irak, notamment de la tribu al-Saadi, a précisé la municipalité.

Des travaux d’infrastructures sanitaires et électriques, ainsi que l’aménagement d’un terrain de sport, doivent encore être finalisés dans les prochains jours.