Moyen-Orient - Repère

Ce qu’il faut savoir sur le sommet d’urgence prévu lundi au Qatar

Moins d’une semaine après la frappe israélienne à Doha, les dirigeants arabes et musulmans se retrouvent pour afficher leur unité et décider de mesures coordonnées.

Par Dany MOUDALLAL, le 14 septembre 2025 à 18h33

Des hommes transportant les corps recouverts de drapeaux de six personnes tuées lors d'une frappe israélienne contre des figures du mouvement palestinien Hamas deux jours plus tôt, à l'intérieur de la mosquée cheikh Mohammad ben Abdul Wahhab, à Doha, le 11 septembre 2025. Photo Qatar TV/AFP

Moins d’une semaine après la frappe israélienne inédite ayant visé les négociateurs du Hamas à Doha, le Qatar s’apprête à accueillir lundi un sommet arabo-islamique extraordinaire. Convoquée par l’émir qatari cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, la réunion de haut niveau entend donner une « réponse collective » à ce que les responsables de l'émirat ont qualifié de nouvel acte de « terrorisme d’État ». Une entrevue préparatoire entre les ministres des Affaires étrangères des pays arabes et musulmans participants s’est tenue dimanche afin de finaliser un projet de résolution. Un sommet qui intervient alors que la pression internationale s’accroît contre Israël, 142 États ayant signé vendredi la « déclaration de New York » avant la tenue d’un sommet coprésidé par Paris et Riyad au cours duquel plusieurs pays devraient reconnaître la...
