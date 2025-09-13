La Syrie discute d'un accord de sécurité avec Israël, dit al-Chareh

Le président syrien par intérim, Ahmad al-Chareh, a indiqué vendredi que la Syrie menait des négociations avec Israël pour parvenir à un accord de sécurité qui permettrait à Israël de quitter les zones qu'il occupe depuis le renversement de Bachar al-Assad en décembre.

Au moment où des forces menées par des islamistes renversaient le régime de l'ex-président syrien Bachar al-Assad le 8 décembre dernier, Israël a déployé des troupes dans la zone tampon surveillée par l'ONU sur le plateau du Golan, qui sépare les forces israéliennes et syriennes depuis l'armistice qui a suivi la guerre arabo-israélienne de 1973.

Israël a depuis lancé des centaines de frappes aériennes contre des cibles militaires en Syrie et effectué des incursions dans le sud syrien. Les nouvelles autorités syriennes n'ont pas riposté.

"Nous sommes actuellement dans un état de négociations et de dialogue sur la question d'un accord de sécurité", a déclaré M. al-Chareh dans une interview à la chaîne de télévision publique Alekhbariah.

"Israël a considéré qu'avec la chute du régime, la Syrie avait quitté" l'accord de désengagement de 1974, "même si la Syrie, dès le premier instant, a exprimé son engagement" envers cet accord, a-t-il dit.

"Maintenant, des négociations sont en cours sur un accord de sécurité pour ramener Israël là où il était avant le 8 décembre", a-t-il poursuivi.

Israël et la Syrie n'entretiennent pas de relations diplomatiques, les deux pays étant techniquement en guerre depuis 1948 et Damas n'ayant pas accepté l'occupation, puis l'annexion, d'une partie du Golan par Israël.

Le mois dernier, les médias d’État syriens ont rapporté que le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad al-Chaibani et son homologue israélien Ron Dermer s'étaient rencontrés à Paris pour discuter d'une désescalade et de la situation dans la province syrienne de Soueida, majoritairement druze, qui a été endeuillée par des violences intercommunautaires - Israël étant intervenu pour soutenir les druzes.

Également en août, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué qu'Israël était engagé dans des discussions visant à la démilitarisation du sud de la Syrie.

