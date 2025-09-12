Saisie record, opérations spectaculaires... La lutte antidrogue sur le devant de la scène au Liban

Saisie record de cocaïne, élimination d'un baron de la drogue dans une opération inédite, destructions de champs de cannabis, démantèlements de fabriques de captagon... Pas un jour ne passe au Liban sans que l'armée ou les Forces de sécurité intérieure (FSI) n’annoncent des opérations dans le cadre de la lutte antidrogue, alors que les autorités ont clairement fait savoir, depuis l'élection du président Joseph Aoun et la nomination du Premier ministre Nawaf Salam, que la lutte contre les stupéfiants constituait une priorité. Si les quantités de certains stupéfiants saisies sont en nette hausse, dans un contexte géopolitique favorable, le tableau n'est pas que positif, malgré la médiatisation accrue des opérations. Retour sur les derniers développements notables en la matière.La lutte antidrogue...

