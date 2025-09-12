Menu
Société - Eclairage

Saisie record, opérations spectaculaires... La lutte antidrogue sur le devant de la scène au Liban

Si les quantités de stupéfiants saisis sont en hausse, les autorités médiatisent aussi certaines opérations, à l'heure où Beyrouth est sous pression pour intensifier ses efforts en la matière.

Par Anne-Marie EL-HAGE, le 12 septembre 2025 à 11h09

Saisie record, opérations spectaculaires... La lutte antidrogue sur le devant de la scène au Liban

Un champ de cannabis à Yammouné dans la Békaa-Nord, en 2018. Photo d'archives Anne-Marie el-Hage/L'Orient-Le Jour

Saisie record de cocaïne, élimination d'un baron de la drogue dans une opération inédite, destructions de champs de cannabis, démantèlements de fabriques de captagon... Pas un jour ne passe au Liban sans que l'armée ou les Forces de sécurité intérieure (FSI) n’annoncent des opérations dans le cadre de la lutte antidrogue, alors que les autorités ont clairement fait savoir, depuis l'élection du président Joseph Aoun et la nomination du Premier ministre Nawaf Salam, que la lutte contre les stupéfiants constituait une priorité. Si les quantités de certains stupéfiants saisies sont en nette hausse, dans un contexte géopolitique favorable, le tableau n'est pas que positif, malgré la médiatisation accrue des opérations. Retour sur les derniers développements notables en la matière.La lutte antidrogue est placée sous le contrôle...
