Tony Frangié reçu par Aoun : Le plan de l'armée ne peut être qualifié que de positif

Le député Tony Frangié, du mouvement des Marada allié politiquement au Hezbollah, a salué jeudi le plan de l'armée libanaise pour récupérer le monopole des armes aux mains de l'Etat, avalisé la semaine dernière par le gouvernement, l'estimant « positif ».

Le Hezbollah soutenait initialement la candidature à la présidence de Sleiman Frangié, père du député Frangié et chef du mouvement des Marada. Sleiman Frangié avait toutefois retiré sa candidature, au profit de celle de Joseph Aoun, la veille de son élection, en janvier 2025.





Après avoir été reçu à Baabda, Tony Frangié a souligné le « sérieux, la transparence et la sincérité » du chef de l'Etat dans sa volonté « de faire passer le pays d'une phase de paralysie à une nouvelle phase placée sous le signe de la reconstruction et de la réactivation des institutions économiques et sécuritaires ». Il a affirmé que Joseph Aoun « exerce son rôle en tant que président de tous les Libanais, soucieux de toutes les composantes et attaché à la paix civile », malgré les craintes que l'engagement du président à désarmer les milices, en tête desquelles le Hezbollah, ait fait craindre des tensions intérieures au Liban. Une menace brandie par le parti-milice lui-même si un désarmement lui est imposé.

« Large satisfaction »

Sur cette question du monopole des armes, il a souligné que « le plan de l'armée libanaise a suscité un large satisfaction et ne peut être qualifié que de positif. »

Ce plan avait été présenté vendredi dernier par le commandant en chef de l'armée, Rodolphe Haykal, en Conseil des ministres, après le départ remarqué des cinq ministres chiites de la réunion, pour marquer leur désapprobation. La feuille de route de l'armée avait ensuite été « bien accueillie » par le cabinet, qui s'était abstenu de voter sur une décision quelconque le concernant ou de l' « approuver » officiellement. Une formule qui avait permis d'apaiser les tensions entre les différentes parties.





Le parlementaire des Marada avait apporté à plusieurs reprises ces dernières semaines son soutien à la décision du gouvernement de récupérer le monopole des armes, tout en appelant à saisir la demande du Hezbollah de dialoguer sur une stratégie nationale de défense. Une demande réitérée mercredi par le chef du parti, Naïm Kassem, dans un discours télévisé.

Tony Frangié a estimé par ailleurs qu'Israël, qui continue de frapper le Liban quotidiennement, et principalement le Sud et la Békaa, « ne fait pas de distinction entre un État et un autre », affirmant que la seule « arme » pour faire face à cette menace est « l'unité des Libanais ». « Ce qui sert le Liban, c'est la paix et la stabilité, et c'est ce à quoi s'attache avec détermination le président de la République », a ajouté le député de Zghorta. Il a encore salué le « grand intérêt » de Joseph Aoun « pour les questions quotidiennes qui préoccupent les citoyens ».