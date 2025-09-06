« Nous n’avons pas fait de concessions. Et nous n’avons pas rectifié le tir. Nous avons poursuivi (ce qui avait été entamé le 5 août en matière de monopole des armes) sans causer de secousses. » Cette phrase lancée par le ministre de l’Information, Paul Morcos, à la presse vendredi depuis la tribune de Baabda, résume bien le bilan du très scruté Conseil des ministres tenu vendredi sous la houlette du président de la République, Joseph Aoun. Un mois après sa décision « historique » de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État, le Conseil des ministres dit avoir « bien accueilli » le plan mis en place par l’armée pour démanteler les arsenaux des milices, à commencer par le Hezbollah. Le cabinet a donc préféré recourir à un compromis bien mesuré, usant de sémantique pour éviter d’adopter formellement le plan de l’armée. Histoire de ne pas froisser complètement le tandem chiite, notamment le Hezbollah. En même temps, et pour donner un nouveau signal positif à la communauté internationale, le gouvernement affirme que l’armée commencera à appliquer son plan et présentera un rapport mensuel à ce sujet au Conseil des ministres. Cette décision a été prise à l’issue d’un débat de quatre heures au cours duquel le chef de l’armée, Rodolphe Haykal, a exposé le plan élaboré par l’institution militaire pour le désarmement voulu par le cabinet Salam. « L’armée agira dans le cadre qui a été fixé le 5 août », mais elle se réserve le droit d’une « évaluation opérationnelle », a indiqué le ministre de l’Information à la presse. Et d’ajouter que la troupe « commencera à mettre en œuvre le plan selon les moyens disponibles ». Des contraintes liées à cette application ont en effet été exposées par le général Haykal et elles sont liées tant au plan lui-même qu’à l’armée et aux « conditions imposées par Israël ». Une référence au fait que l’État hébreu continue d’occuper certains points au Liban-Sud en violation du cessez-le-feu conclu en novembre 2024. « Le Liban insiste sur l’application intégrale de la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité de l’ONU et refuse tout morcellement de l’accord de cessez-le-feu », a affirmé à ce sujet M. Morcos, précisant que « toute avancée dans la proposition américaine (la feuille de route de l’émissaire Tom Barrack) reste conditionnée par l’engagement des autres parties, y compris Israël ». Des propos qui confortent les observateurs sceptiques dans leur conviction quant à la capacité de l’armée à mettre en application son plan. Quoi qu’il en soit, M. Morcos a déclaré que le commandement de l’armée présentera un rapport mensuel au Conseil des ministres concernant l’application du plan. « Le gouvernement s’engage à élaborer une stratégie de sécurité nationale (une revendication de longue date du Hezbollah) dans le cadre de la mise en œuvre du principe de l’autorité exclusive de l’État sur l’ensemble de son territoire et du monopole des armes entre ses mains », a encore dit Paul Morcos.

Encore un retrait chiite

Ces propos sont inspirés du discours d’investiture de Joseph Aoun et de la déclaration ministérielle de l’équipe Salam, tous deux approuvés par le tandem

Amal-Hezbollah. Sauf que cela n’a pas suffi pour pousser leurs ministres à accorder audience au chef de l’armée, se retirant après l’approbation des quatre autres points incorporés à l’ordre du jour de la séance. Le gouvernement s’est donc félicité du plan (qualifié d’« excellent » par le ministre FL des Déplacés et de l’Intelligence artificielle, Kamal Shehadi) en dépit du « non » catégorique du tandem chiite. Comme prévu, les quatre ministres du tandem, Rakan Nassereddine (Santé), Mohammad Haïdar (Travail), Tamara Elzein (Environnement) et Yassine Jaber (Finances) se sont retirés de la séance juste après l’arrivée du général Haykal. « Nous sommes sortis quand le commandant en chef de l’armée a commencé son exposé », a précisé Mohammad Haïdar à L’Orient-Le Jour, faisant savoir qu’avant de se retirer, les quatre ministres ont fait chacun une intervention pour expliquer les raisons du retrait. « Nous avons pris une position strictement politique qui ne porte aucun message au général Haykal », a encore dit le ministre du Travail, qualifiant de « non conforme au pacte national » toute « décision prise en l’absence des chiites ». Mais il a toutefois exclu la possibilité de voir les ministres du tandem claquer la porte du cabinet. Comme la fois précédente, Fadi Makki, le cinquième ministre chiite – considéré comme indépendant du tandem –, a emboîté le pas aux membres de sa communauté. Une démarche qu’il a soigneusement choisi de faire quelques minutes après le retrait de ses collègues, histoire de prendre ses distances. « Face à la situation actuelle et au retrait d’une composante essentielle (de la séance), je ne peux pas assumer à nouveau la responsabilité d’une telle décision, et j’ai donc décidé de me retirer de la séance », a-t-il expliqué sur son compte X. Une source informée a indiqué à L’OLJ que M. Makki a déclaré au président de la République qu’il n’était pas possible de demander une discussion sur le plan de l’armée dans un contexte d’attaques israéliennes continues. « J’ai fait l’objet de plusieurs pressions et j’ai senti que si je me retirais, j’aurais plus de chances d’être écouté par mon environnement, notamment en ce qui concerne le monopole des armes. Mais je ne crois pas que je pourrai adopter cette même attitude longtemps », dit M. Makki à L’OLJ, laissant entendre que lors des prochains débats autour des armes, il ne compte pas se retirer. « Entre-temps, il faut communiquer plus avec la communauté chiite », lance-t-il. Signe de la situation difficile dans laquelle il se trouve, le ministre aurait même agité le spectre d’une démission. « J’ai dit au président que si ma démission est dans l’intérêt du pays, je suis prêt à la mettre entre ses mains », raconte M. Makki. « Je suis pour le plan de l’armée et j’appelle tout le monde à agir de façon rationnelle », ajoute-t-il.