Suivez, en direct, notre grand débat avec François Hollande

Il est l'un des invités phares de la première édition du festival de L'Orient-Le Jour, qui se tient d'aujourd'hui, vendredi 12, jusqu'à dimanche 14 septembre, et qui réunit de multiples personnalités - dont le Premier ministre libanais Nawaf Salam - pour discuter le monde d'aujourd'hui.

Ancien chef de l'État français, François Hollande est notre invité spécial à l’hippodrome de Beyrouth, pour un débat inédit avec notre co-rédacteur en chef Anthony Samrani, ouvert au public. Pas d'inquiétude pour les absents, nous avons pensé à tout : la discussion est retransmise, en directe, sur la vidéo ci-dessus.

Au menu de la rencontre, plusieurs interrogations - Peut-on encore sauver l’ordre libéral ? Quel Occident après Gaza ? À quoi ressemblera le monde de demain ? - auxquelles l’auteur de Bouleversements - pour comprendre le nouvel ordre mondial (Stock, 2022) tentera de répondre, pour analyser les ressorts d’une scène internationale gouvernée par la loi du plus fort.

Il donne ainsi le coup d'envoi de trois jours de discussions et de célébrations en plein cœur de la capitale libanaise, où vous pourrez venir écouter la journaliste Lina Abu Akleh, l'actrice Rita Hayek, l'humoriste John Achkar, l'éditorialiste Kim Ghattas, et bien d'autres encore. Le programme complet est ici.

Nous vous attendons nombreux !