Politique - Liban-Sud

Un tué dans une frappe israélienne près de Tyr, un bâtiment scolaire dynamité par Israël à Aïta el-Chaab

Après s'être infiltrés en territoire libanais, des soldats israéliens ont fait exploser un bâtiment dépendant d'une école pour personnes en situation de handicap.

L'OLJ / le 11 septembre 2025 à 11h47, mis à jour à 13h24

Une moto en feu après avoir été visée par un drone israélien au Liban-Sud, le 11 septembre 2025. Photo obtenue par Mountasser Abdallah

Un homme a été tué tôt jeudi matin dans le caza de Tyr, dans une frappe israélienne de drone sur la route reliant Aïn Baal à Aïtit, selon notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah et le ministère de la Santé. Le missile a totalement détruit la moto ciblée et grièvement blessé son conducteur, qui a plus tard succombé à ses blessures. Le ministère de la Santé a confirmé la mort de cet homme. Le Hezbollah a annoncé pour sa part jeudi la mort d'un de ses membres, Wassim Jibaï, qui a été identifié comme étant le conducteur de la moto, selon notre correspondant. Les funérailles de la victime auront lieu jeudi dans la localité de Hanaway (Tyr), à 17h.

Par ailleurs, une unité de l'armée israélienne s'est infiltrée à l'aube en territoire libanais, au niveau de Aïta el-Chaab, dans le caza de Bint Jbeil, et y a fait exploser un bâtiment dépendant d'une école pour personnes en situation de handicap. Le bâtiment a été complètement détruit.

Ces attaques israéliennes ont lieu malgré le cessez-le-feu fragile, en vigueur depuis le 27 novembre 2024, après 13 mois de guerre entre le Hezbollah et l'Etat hébreu. L'armée israélienne dit viser des infrastructures et membres du Hezbollah, qui depuis le début de la trêve n'a effectué qu'un seul tir en direction du territoire israélien, le 1er décembre 2024. En plus de ces frappes, l'armée israélienne continue d'occuper plusieurs positions au Liban-Sud, sur des collines surplombant la zone frontalière.

