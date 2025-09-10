Désarmement du Hezbollah : le Pentagone annonce une aide de 14,2 millions de dollars à l'armée libanaise

Le Département de Guerre des États-Unis a approuvé une aide d’une valeur de 14,2 millions de dollars destinée à l'armée libanaise. Selon le communiqué diffusé par le Pentagone, cette somme vise à « renforcer les capacités de l'armée libanaise à démanteler des caches d’armes et des infrastructures militaires de groupes non étatiques, y compris le Hezbollah ».

Le soutien comprend des « charges creuses, des charges de démolition, des cordons et détonateurs, des allumeurs temporisés, des générateurs et des moyens de transport ». Ces équipements permettront à l'armée libanaise « d’effectuer des patrouilles et de retirer en toute sécurité des engins explosifs non explosés et des caches d’armes du Hezbollah ».

Le communiqué souligne également que ce paquet (Presidential Drawdown Authority) « vise à renforcer l'armée libanaise dans son action contre le Hezbollah, dans la lignée de la priorité de l’administration (américaine) de contrer les groupes terroristes soutenus par l’Iran dans la région ».

Le 5 septembre, le président américain a signé un décret transformant le département de la défense en département de la guerre. Soit un retour à son appellation d’origine, entre 1789 et 1947, année où les différents corps de l’armée étaient réunis.

Mardi, le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi, a affirmé que l’armée libanaise doit achever le désarmement du Hezbollah au sud du fleuve Litani, proche de la frontière avec Israël, d'ici trois mois. M. Raggi a précisé que le plan soumis la semaine dernière par l'armée au gouvernement et visant à assurer le monopole des armes par l'Etat sur l'ensemble du Liban comportait cinq phases. La première stipule que « le désarmement sera achevé au sud du Litani », à une trentaine de kilomètres de la frontière israélienne, d'ici « trois mois », soit fin novembre 2025, selon le ministre.

Vendredi dernier, le gouvernement libanais a salué le plan présenté par le commandant en chef de l'armée pour le désarmement du Hezbollah. Conformément au cessez-le-feu qui a mis fin le 27 novembre 2024 à la guerre entre Israël et le Hezbollah, la formation pro-iranienne devait retirer ses forces et démanteler toute infrastructure militaire au sud du Litani. Israël, qui devait de son côté retirer ses troupes du Liban, s'est maintenu dans cinq positions frontalières et mène régulièrement des frappes sur le territoire libanais, disant viser le Hezbollah, très affaibli par la guerre. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, s'oppose à son désarmement accusant les autorités de faire le jeu d'Israël et des Etats-Unis.