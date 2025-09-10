Sous pression, le Hezbollah réinvente ses canaux d’approvisionnement

Depuis quelques semaines, plusieurs thèses circulent sur les moyens de financement du Hezbollah, accusé par Israël et son allié américain de tenter de se reconstituer financièrement et militairement. Des mesures devenues pourtant extrêmement difficiles à l’ombre de la campagne américano-israélienne visant à couper les lignes d’approvisionnement du parti chiite alors que la pression pour le démantèlement de son arsenal augmente.Malgré les nombreuses restrictions et la multiplication des moyens de surveillance au Liban, en Syrie et en Irak, le Hezbollah continuerait de recevoir des sommes d’argent, quoique de moindre ampleur depuis que l’étau s’est resserré. Une information que confirment des sources concordantes, proches du parti pro-iranien. « Le Hezbollah continue de payer les salaires de ses combattants...

Economisez 60% sur votre abonnement annuel ! Uniquement cette semaine : 84$/an au lieu de 215$ Je me connecte