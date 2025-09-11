Elizabeth Tsurkov échangée contre deux prisonniers, dont le capitaine libanais Imad Amhaz, selon des sources iraniennes

La chercheuse russo-israélienne Elizabeth Tsurkov, kidnappée en 2023 à Bagdad et libérée mardi, aurait été échangée contre deux prisonniers affiliés à la « résistance », dont le Libanais Imad Amhaz, membre présumé du Hezbollah enlevé à Batroun en novembre 2024 par l'armée israélienne, selon des sources irakiennes citées par l'agence d'informations semi-officielle iranienne Tasnim.

Elizabeth Tsurkov devait arriver mercredi en Israël et être transférée directement dans un hôpital, suivant le même protocole appliqué aux captifs libérés de Gaza. Donald Trump a annoncé le premier la nouvelle sur son réseau Truth Social, confirmée par la suite par le Premier ministre irakien Mohammad Chia al-Soudani. Le président américain a ainsi affirmé qu’Elizabeth Tsurkov « venait d’être libérée » par le groupe irakien des Brigades du Hezbollah « après avoir été torturée pendant de longs mois ».

Imad Amhaz, un capitaine de navire de commerce libanais, avait été enlevé pour sa part de manière spectaculaire, en pleine nuit en novembre 2024, par un commando israélien à Batroun, au nord de Beyrouth. Selon l’armée israélienne, Imad Amhaz est un haut responsable de l’unité navale du Hezbollah qui, lui, n’a jamais confirmé cela. Amhaz aurait été détenu depuis dans la prison d’Ofer, à l’est de Ramallah en Cisjordanie occupée, selon un article publié le 14 mars par le quotidien al-Akhbar, proche du Hezbollah.

Des médias régionaux, dont la chaîne libanaise al-Jadeed, avaient affirmé mercredi que la libération d’Elizabeth Tsurkov faisait partie d’un accord d’échange de prisonniers, incluant notamment Imad Amhaz ainsi que d’autres membres du parti pro-iranien détenus par Tel-Aviv.

Contactés par L'Orient-Le Jour, ni le Hezbollah ni la famille Amhaz n'étaient en mesure de confirmer ces informations. Aucune information n'a filtré sur l'identité du deuxième prisonnier libéré en échange de Mme Tsurkov.

Négociations entre l'Irak, le Hezb et Israël

Fin janvier 2025, des informations circulant dans les médias faisaient déjà état de négociations entre l'Irak, le Hezbollah et Israël pour la libération de prisonniers. Selon ces informations, le capitaine Imad Amhaz, ainsi que six membres du Hezbollah enlevés au Liban-Sud - un à Blida et cinq à Aïta el-Chaab - lors du récent conflit entre la milice chiite et Israël, devaient être libérés en échange de la chercheuse.

Mardi, Elizabeth Tsurkov a été remise à l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad. Elle est membre du New Lines Institute for Strategy and Policy, un influent groupe de réflexion sur les relations internationales basé à Washington. Le voyage de Mme Tsurkov n'était pas le premier en Irak et était destiné à des recherches sur le terrain dans le cadre de son doctorat à l'université américaine de Princeton. Elle avait disparu en mars 2023.

Spécialisée dans les conflits au Moyen-Orient, principalement en Irak et en Syrie, elle était très active sur les réseaux sociaux, où elle comptait des dizaines de milliers d'abonnés et se décrivait comme « passionnée par les droits humains ». À Bagdad, dans le cadre de ses recherches, elle s'était intéressée notamment aux factions pro-iraniennes. Elle avait été enlevée alors qu'elle quittait un café de la capitale irakienne, selon une source des services de renseignement irakiens.