Derrière la libération d’Elizabeth Tsurkov, un geste de l’Iran ?

La libération d'Elizabeth Tsurkov a créé la surprise. Kidnappée en 2023 à Bagdad, la chercheuse russo-israélienne devait arriver mercredi en Israël et être transférée directement dans un hôpital, suivant le même protocole appliqué aux captifs libérés de Gaza. C’est Donald Trump le premier qui a annoncé la nouvelle sur son réseau Truth Social, confirmée par la suite par le Premier ministre irakien Mohammad Chia al-Soudani. Le président américain a ainsi affirmé qu’Elizabeth Tsurkov « venait d’être libérée » par le groupe Kataëb Hezbollah « après avoir été torturée pendant de longs mois ». Sa sœur Emma, qui a mené une intense campagne pour sa libération, a exprimé sa gratitude envers M. Trump, Adam Boehler, envoyé spécial du président américain pour les affaires concernant les otages,...

