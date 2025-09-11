Un mort dans une frappe israélienne de drone sur un scooter à Aïn Baal, au Liban-Sud | Direct

L'émissaire français Jean-Yves Le Drian est arrivé à Beyrouth tôt ce matin, et doit y rencontrer les responsables.

Le Pentagone a annoncé une aide de plus de 14 millions de dollars à l'armée libanaise.

Malgré l'offensive israélienne toujours plus violente sur Gaza-Ville, l'OMS affirme que ses équipes sur place ne quitteront pas la ville.