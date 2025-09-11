Un mort dans une frappe israélienne de drone sur un scooter à Aïn Baal, au Liban-Sud | Direct

Après sa réunion avec le président Aoun, M. Le Drian s'est rendu à Aïn el-Tiné, pour y rencontrer le président de la Chambre, Nabih Berry, selon notre photographe sur place, Mohammad Yassine.
Le Drian reçu par Joseph Aoun à Baabda
L'émissaire français Jean-Yves Le Drian, a été reçu au palais présidentiel par le chef de l'Etat, Joseph Aoun. M. Le Drian est accompagné de l'ambassadeur de France à Beyrouth, Hervé Magro.
Le Qatar dénonce des propos « irresponsables » de Netanyahu sur la présence du Hamas dans l'émirat
Le Qatar a vivement répliqué au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un communiqué publié tôt ce matin, qualifiant ses propos sur la présence d’un bureau du Hamas dans l’émirat d’« irresponsables ».
La veille, Benjamin Netanyahu avait averti le Qatar de devoir soit expulser les responsables du Hamas, soit « les traduire en justice. Car si vous ne le faites pas, nous le ferons ».
450 continuent de s'abriter dans l'église de la Sainte-Famille de Gaza-Ville
De son côté, l’église de la Sainte-Famille de Gaza-Ville a indiqué continuer à abriter 450 personnes malgré les ordres israéliens d’évacuer la ville.
Le curé de la paroisse, le père Gabriel Romanelli, cité par Vatican News, a indiqué que 450 personnes — parmi lesquelles des personnes âgées, des malades et des enfants — se trouvent toujours réfugiées dans l'église. « La majorité de la population ne veut pas partir », a ajouté le curé.
Le père Romanelli, qui a précisé que l’église avait récemment reçu un appel du pape Léon XIV, a ajouté qu’il continuait avec sa communauté « à prier pour la paix, pour l’ensemble de Gaza, pour le Moyen-Orient et pour le monde ».
L'OMS affirme que ses équipes à Gaza-Ville resteront sur place, malgré l'ordre d'évacuation de l'armée israélienne
Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé que son agence et ses organisations partenaires resteront à Gaza-Ville malgré l’ordre d’évacuation émis par l’armée israélienne.
« L’OMS est consternée par le dernier ordre d’évacuation, exigeant qu’un million de personnes quittent Gaza-Ville pour se rendre dans une soi-disant +zone humanitaire+ au sud, désignée par Israël », a écrit M. Tedros dans un communiqué. « Cette zone n’a ni la capacité ni les infrastructures nécessaires pour soutenir les personnes déjà présentes, encore moins les nouveaux arrivants », a-t-il ajouté. « Près de la moitié des hôpitaux fonctionnels se trouvent à Gaza-Ville », a-t-il précisé.
Désarmement du Hezbollah : le Pentagone annonce une aide de 14,2 millions de dollars à l'armée libanaise
Le Département de Guerre des États-Unis a approuvé hier soir une aide d’une valeur de 14,2 millions de dollars destinée à l'armée libanaise. Selon le communiqué diffusé par le Pentagone, cette somme vise à « renforcer les capacités de l'armée libanaise à démanteler des caches d’armes et des infrastructures militaires de groupes non étatiques, y compris le Hezbollah ».
Le Drian est arrivé à Beyrouth
L'émissaire français Jean-Yves Le Drian est arrivé ce matin à Beyrouth, pour une tournée auprès des responsables libanais, rapporte l'Agence nationale d'Information (Ani, officielle). M. Le Drian doit notamment discuter des conférences d'aides au Liban prévues prochainement à Paris. L’une d’elles devrait être consacrée à l’aide à l’armée (comme ce fut le cas en 2018), et l’autre à la reconstruction.
Liban-Sud : un mort dans une frappe de drone de l'armée israélienne à Aïn Baal
Un homme a été tué tôt ce matin dans le caza de Tyr, dans une frappe israélienne de drone sur la route reliant Aïn Baal à Aïtit, rapporte notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah. Le missile a totalement détruit la moto ciblée et grièvement blessé son conducteur, qui a plus tard succombé à ses blessures.
Par ailleurs, une unité de l'armée israélienne s'est infiltrée à l'aube en territoire libanais, au niveau de Aïta el-Chaab, dans le caza de Bint Jbeil, et y a fait exploser un bâtiment dépendant d'une école pour personne en situation de handicap. Cette explosion a totalement détruit le bâtiment.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Moyen-Orient. Nous suivrons ici les développements au Liban, où l'armée israélienne a tué un homme circulant à Aïn Baal, ce matin, dans une frappe de drone, et où l'émissaire français Jean-Yves Le Drian doit entamer une tournée auprès des responsables. Nous couvrirons également la situation à Gaza, où l'armée israélienne mène une campagne toujours plus violente, ainsi que dans les autres pays de la région.
