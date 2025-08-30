Monopole des armes : Entre l’intransigeance de Washington et du Hezbollah, l’armée à la recherche du juste milieu

Tout le monde attend le Conseil des ministres du 2 septembre pour y voir plus clair. C’est à cette date que le gouvernement devra examiner le plan présenté par l’armée libanaise pour un désarmement du Hezbollah à la fin de l’année, conformément à la feuille de route présentée par l’émissaire américain Tom Barrack.Le plan est actuellement concocté sous l’appellation de « Stratégie de défense », probablement pour éviter le mot « désarmement » qui comprend un élément de coercition. La conception de cette stratégie a été confiée à un groupe d’experts qui se réunissent régulièrement. Elle consisterait en l’intégration au sein de la troupe de quelques éléments parmi les combattants du Hezbollah, sous certaines conditions : ils devront se soumettre auparavant à une formation militaire et...

