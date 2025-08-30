Menu
Politique - Monopole des armes

Monopole des armes : Entre l’intransigeance de Washington et du Hezbollah, l’armée à la recherche du juste milieu

Si une éventuelle intégration de certains combattants à la troupe est évoquée, les États-Unis pourraient poser leur veto.

OLJ / Par Jeanine JALKH, le 30 août 2025 à 10h45

Monopole des armes : Entre l’intransigeance de Washington et du Hezbollah, l’armée à la recherche du juste milieu

Des soldats libanais déployés dans la localité de Houla au Liban-Sud, le 18 février 2025, quelques heures après le retrait de l'armée israélienne. Photo Matthieu Karam/L'Orient-Le Jour

Tout le monde attend le Conseil des ministres du 2 septembre pour y voir plus clair. C’est à cette date que le gouvernement devra examiner le plan présenté par l’armée libanaise pour un désarmement du Hezbollah à la fin de l’année, conformément à la feuille de route présentée par l’émissaire américain Tom Barrack.Le plan est actuellement concocté sous l’appellation de « Stratégie de défense », probablement pour éviter le mot « désarmement » qui comprend un élément de coercition. La conception de cette stratégie a été confiée à un groupe d’experts qui se réunissent régulièrement. Elle consisterait en l’intégration au sein de la troupe de quelques éléments parmi les combattants du Hezbollah, sous certaines conditions : ils devront se soumettre auparavant à une formation militaire et répondre des critères d’âge et de casier judiciaire...
