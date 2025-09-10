Stockage de « 150 000 tonnes de déchets contaminés » à la Quarantaine : Khalaf et Saliba appellent le cabinet à agir

Les députés Melhem Khalaf et Najat Saliba, issus de la contestation populaire, ont interpellé mercredi le gouvernement quant au stockage de « 150 000 tonnes de déchets contaminés par de l’amiante cancérigène » dans le quartier de la Quarantaine, à l'entrée nord de Beyrouth. Des inquiétudes que partage la Banque mondiale qui a mis en place un programme en 2022 pour le traitement de ces déchets.

Dans une missive envoyée au cabinet de Nawaf Salam, partagée sur le compte X de M. Khalaf, les deux députés ont tiré la sonnette d’alarme sur « la poursuite du stockage de 150 000 tonnes de déchets contaminés par de l’amiante cancérigène » sur le site dit de « Bakalian ». Ce terrain, qui appartient à la municipalité, tire son nom des bâtiments du minotier Bakalian, situé à proximité, dans le même quartier. Le site est utilisé pour trier des déchets et décombres résultant de la double explosion du 4 août 2020 au port de Beyrouth.

Une « menace directe » pour les habitants des banlieues de Beyrouth

Les deux députés ont rappelé que ces matériaux, « scientifiquement qualifiés de dangereux et cancérigènes, demeurent entassés sur le site et constituent une menace directe pour les habitants » des banlieues de Beyrouth, en raison de la présence de particules d'amiante, un groupe de minéraux fibreux utilisés pour renforcer et ignifuger les matériaux, et qui sont cancérigènes. Dans ce cadre, ils ont réclamé de connaître les mesures et le calendrier du gouvernement autour de ce dossier, appelant à l'organisation d'un programme de « dépistage sanitaire » pour les habitants concernés. « La présence de ces matériaux, dans de telles quantités, au cœur de la capitale, constitue une bombe environnementale et sanitaire à retardement », ont-ils prévenu, réclamant une réponse de la part de l'exécutif d'ici à 15 jours.

La Banque mondiale avait lancé en 2022 le « Programme de réhabilitation, de restauration et de gestion des déchets de l'environnement critique de Beyrouth ». Selon un document de la BM mis en ligne en mai dernier, ce projet a pour but de « soutenir des mesures immédiates de contrôle environnemental face aux impacts de l’explosion au port de Beyrouth en août 2020 et de planifier des efforts de restauration environnementale à plus long terme dans la ville de Beyrouth ».

Dans le cadre de ce projet, initialement financé à hauteur de 10 millions de dollars, la BM consacre un premier volet au site « Bakalian » et à la « gestion sécurisée des 150 000 tonnes de gravats contaminés à l’amiante » qui y sont déposés et qui constituent, selon l'institution, une « menace pour la santé et l’environnement des populations avoisinantes ». La BM avait recommandé l'élimination « in situ » des gravats contaminés, dans une « cellule » spéciale, mais cette option avait été rejetée par la municipalité de Beyrouth – qui n'était pas immédiatement joignable mercredi pour commenter cette affaire. Comme alternative, la BM avait indiqué qu'un site de carrière avait été identifié pour l’élimination sécurisée des gravats en coordination avec le ministère de l’Environnement, sans en préciser le lieu. Jusque-là, selon le document de la BM, les modalités de cette option n'ont pas été finalisées. Cela devrait l'être d'ici à fin octobre.

La double explosion au port de Beyrouth, causée par le stockage sans mesures de sécurité adéquates de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium, a provoqué la mort d'au moins 235 personnes, blessé des milliers d'autres, dont certaines en portent encore les séquelles, et a détruit des quartiers entiers de la capitale libanaise.