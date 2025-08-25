Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Environnement - Environnement

« On dort avec des masques » : dans le caza de Zghorta, des habitants asphyxiés par une décharge sauvage

Le ministère de l'Environnement a recommandé la fermeture d'un dépotoir à Bchennine qui brûle depuis début juillet. Mais aucune alternative n'a été trouvée pour l'instant.

Par Zeina ANTONIOS, le 25 août 2025 à 14h06

« On dort avec des masques » : dans le caza de Zghorta, des habitants asphyxiés par une décharge sauvage

Des déchets sur les berges de la rivière de Qadicha, située au pied de la décharge de Bchennine, au Liban-Nord, le 18 août 2025. Zeina Antonios/L'Orient-Le Jour

Odeurs pestilentielles et fumée blanche recouvrant la région le soir venu : depuis un peu plus d'un mois, de nombreux habitants du caza de Zghorta (Liban-Nord) sont asphyxiés par les émanations toxiques d'une décharge sauvage qui brûle jour et nuit. Situé dans un vallon du village de Bchennine, à 8 km de la ville de Zghorta, ce dépotoir surplombe la rivière de Qadisha, fortement polluée dans ce secteur et où une partie du contenu de la décharge atterrit. Selon la direction du vent, odeurs et fumée se déplacent d'un village à l'autre, obligeant les habitants les plus proches des lieux à se prémunir de masques chirurgicaux pour pouvoir dormir.« Le soir, l'air devient irrespirable et le quartier est recouvert d'une fumée épaisse qui ressemble à du brouillard. On ferme les fenêtres et on reste à l'intérieur »,...
Odeurs pestilentielles et fumée blanche recouvrant la région le soir venu : depuis un peu plus d'un mois, de nombreux habitants du caza de Zghorta (Liban-Nord) sont asphyxiés par les émanations toxiques d'une décharge sauvage qui brûle jour et nuit. Situé dans un vallon du village de Bchennine, à 8 km de la ville de Zghorta, ce dépotoir surplombe la rivière de Qadisha, fortement polluée dans ce secteur et où une partie du contenu de la décharge atterrit. Selon la direction du vent, odeurs et fumée se déplacent d'un village à l'autre, obligeant les habitants les plus proches des lieux à se prémunir de masques chirurgicaux pour pouvoir dormir.« Le soir, l'air devient irrespirable et le quartier est recouvert d'une fumée épaisse qui ressemble à du brouillard. On ferme les fenêtres et on reste...
commentaires (1)

Quelle HONTE

Wlek Sanferlou

14 h 18, le 25 août 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet
À lire aussi

Commentaires (1)

  • Quelle HONTE

    Wlek Sanferlou

    14 h 18, le 25 août 2025

Retour en haut