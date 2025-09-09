Le port de Jounieh rouvre officiellement ses portes après des décennies de fermeture

Le ministre des Travaux publics, Fayez Rasamny, et le député Neemat Frem ont inauguré mardi le port touristique de Jounieh, resté fermé pendant près de trente ans.

L’initiative, portée par le député Neemat Frem en collaboration avec la Fondation Georges Frem — une ONG engagée dans le développement socio-économique du pays — a été lancée fin juin. Situé à 30 kilomètres au nord de Beyrouth, dans le caza du Kesrouan, le port avait été initialement conçu comme une porte d’entrée pour le tourisme, mais ce projet n’avait jamais vu le jour.

« Le secteur privé est contraint de se tenir aux côtés de l’État en ces temps difficiles. Le port de Jounieh est prêt à accueillir des navires en provenance de Chypre, de Turquie et du Liban, et nous permettra d’attirer plus de 100 000 touristes chypriotes vers le Liban », a annoncé M. Frem lors de la cérémonie.

Destiné à accueillir les voyageurs de la nouvelle ligne maritime reliant Chypre et le Liban, ce projet devrait constituer « un levier économique et touristique pour la région et pour l’ensemble du pays », a-t-il ajouté, rappelant qu’il avait déjà annoncé le lancement des travaux de rénovation en juillet dernier. La future ligne de ferry entre Jounieh et Larnaca facilitera davantage les déplacements entre les deux pays. Selon les statistiques officielles, environ 100 000 passagers voyagent déjà entre le Liban et Chypre durant les seuls mois d’été.

De son côté, le ministre Rasamny a souligné : « Avant de parler du port de Jounieh, il faut d’abord évoquer la route qui y mène. Nous devons améliorer la route côtière afin de réduire la pression sur cet axe, renforcer la sécurité et permettre à un plus grand nombre de passagers de l’emprunter plus facilement. La route sera plus sûre et plus fluide. Nous travaillons également à faire du Liban une destination plus stable, afin d’attirer davantage de touristes. »