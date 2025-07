Longtemps bloqué, le projet de rénovation du port de Jounieh est (enfin) lancé

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Fermé depuis plus de 30 ans et après de multiples tentatives de relance avortées, les travaux de réouverture du port de Jounieh (Kesrouan) ont enfin commencé. L’initiative, menée par le député Neemat Frem en partenariat avec la Fondation Georges Frem (une ONG qui soutient le développement socio-économique du pays), a démarré fin juin. Situé à 30 kilomètres au nord de Beyrouth, le port était à l’origine destiné à devenir une porte d’entrée pour le tourisme, mais le projet ne s’est jamais concrétisé. Lire aussi Le Liban et Chypre seront à nouveau reliés par ferry Il semble désormais plus proche que jamais de retrouver sa fonction initiale, alors que sa réouverture se concentrera sur un service de ferry régulier entre Jounieh et Larnaca à Chypre, a déclaré le député à L’Orient-Le Jour. Pilotée par son entreprise familiale et...

Fermé depuis plus de 30 ans et après de multiples tentatives de relance avortées, les travaux de réouverture du port de Jounieh (Kesrouan) ont enfin commencé. L’initiative, menée par le député Neemat Frem en partenariat avec la Fondation Georges Frem (une ONG qui soutient le développement socio-économique du pays), a démarré fin juin. Situé à 30 kilomètres au nord de Beyrouth, le port était à l’origine destiné à devenir une porte d’entrée pour le tourisme, mais le projet ne s’est jamais concrétisé. Lire aussi Le Liban et Chypre seront à nouveau reliés par ferry Il semble désormais plus proche que jamais de retrouver sa fonction initiale, alors que sa réouverture se concentrera sur un service de ferry régulier entre Jounieh et Larnaca à Chypre, a déclaré le député à L’Orient-Le Jour....

