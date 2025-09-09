Août 2025, le troisième mois d'août le plus chaud jamais mesuré

L'année 2025 a vu le troisième mois d'août le plus chaud jamais mesuré sur Terre, avec entre autres des canicules en Europe de l'Ouest et en Asie, selon les données publiées mardi par l'observatoire européen Copernicus.

De la même manière que juillet 2025, « août 2025 a été le troisième mois d'août le plus chaud mondialement » à la surface des terres et des océans, après août 2023 et août 2024, a indiqué l'institut climatique dans un communiqué.