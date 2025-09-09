Menu
Dernières Infos - Changement climatique

Août 2025, le troisième mois d'août le plus chaud jamais mesuré


AFP / le 09 septembre 2025 à 10h18

Un homme sautant au-dessus d'une rue inondée à Miami Beach, en Floride, après une inondation causée par l'orbite lunaire, responsable des marées hautes saisonnières, et par ce que beaucoup considèrent comme la montée du niveau de la mer due au changement climatique. Photo Joe Raedle/AFP

L'année 2025 a vu le troisième mois d'août le plus chaud jamais mesuré sur Terre, avec entre autres des canicules en Europe de l'Ouest et en Asie, selon les données publiées mardi par l'observatoire européen Copernicus.

De la même manière que juillet 2025, « août 2025 a été le troisième mois d'août le plus chaud mondialement » à la surface des terres et des océans, après août 2023 et août 2024, a indiqué l'institut climatique dans un communiqué.

