Table ronde : Création sous contraintes, artistes en libertés surveillées

Dans le cadre du festival L’Orient-Le Jour à l’Hippodrome de Beyrouth, une table ronde au titre évocateur, « Création sous contraintes, artistes en libertés surveillées », réunit trois figures majeures de la scène artistique libanaise : la cinéaste Danielle Arbid, l’actrice Rita Hayek et la programmatrice culturelle Hania Mroué. La rencontre, qui aura lieu samedi 13 septembre à 18h30, sera animée par Maya Ghandour Hert, cheffe du service culturel du journal.

Leur point commun ? Un rapport direct avec le cinéma, cet art qui au Liban souffre sans doute le plus des entraves : lois archaïques, censures récurrentes, infrastructures fragiles et pressions politiques. Mais que signifie persister à créer dans un environnement qui semble se refermer chaque jour davantage ?

Rita Hayek abordera le métier d’actrice au Moyen-Orient comme un pari audacieux, où jouer revient à se confronter à la peur, aux malentendus, parfois aux menaces. Hania Mroué rappellera qu’au Liban, faire un film ne consiste pas seulement à raconter une histoire, mais à inventer un espace de liberté là où il n’existe pas. Danielle Arbid, enfin, interrogera la portée politique d’un geste intime, quand filmer devient en soi un acte de résistance.

Comment transformer la contrainte en moteur de création ? L’art peut-il continuer à être un refuge, quand les libertés se rétrécissent ? Et, surtout, comment défendre une cause dans un monde saturé de silences imposés ?

À travers ces interrogations, la table ronde promet moins des réponses définitives qu’un moment exigeant de réflexion partagée, un espace où l’art s’affirme, avec une totale lucidité, comme survie, résistance et nécessité vitale.

Les trois intervenantes

Danielle Arbid : née à Beyrouth et installée en France depuis 1987, elle est réalisatrice et scénariste. Révélée par son documentaire Seule avec la guerre (2000) sur la guerre civile libanaise, elle a signé des fictions remarquées comme Dans les champs de bataille (2004), Un homme perdu (2007), Peur de rien (2015) et Passion simple (2020).

Hania Mroué : programmatrice et directrice culturelle, elle a fondé en 2006 Metropolis, première salle de cinéma d'art et d'essai à Beyrouth. Figure centrale de la diffusion du cinéma indépendant arabe et international, elle œuvre sans relâche à préserver la place du cinéma au Liban malgré les crises.





Rendez-vous le samedi 13 septembre, à 18h30 précises, à l’Hippodrome de Beyrouth.

La discussion se tiendra en français, avec une traduction simultanée disponible en anglais. Entrée libre. Retrouvez toutes les informations pratiques concernant le festival « Un vent de liberté » et découvrez l’intégralité du programme.