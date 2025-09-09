Menu
Discours annuel de Geagea : quels messages, quels destinataires ?

Le chef des Forces libanaises s'est montré très ferme vis-à-vis du Hezbollah. Mais il a pris soin de tendre la main à la communauté chiite.

Par Yara ABI AKL, le 09 septembre 2025 à 00h00

Le chef des Forces libanaises, Samir Geagea, prononçant son discours à Meerab, le 7 septembre 2025. Photo fournie par les FL

Cette fois-ci, il est au cœur du pouvoir. Pour la première fois depuis des années, le chef des Forces libanaises, Samir Geagea, s'est exprimé à l'issue de la messe annuelle pour le repos des « martyrs de la résistance libanaise » non pas en tant qu'opposant, mais plutôt comme un leader convaincu de son nouveau positionnement dans le camp loyaliste. Une première depuis des années. Sauf que dans un contexte de polarisation aiguë autour du Hezbollah, M. Geagea ne s’est pas contenté d’afficher son soutien au pouvoir en place et sa détermination à aller jusqu’au bout dans le désarmement du parti chiite. Il a surtout pris soin de barrer la voie à tout risque de guerre civile, et s’est adressé à la communauté chiite, rappelant son histoire vieille de plusieurs siècles au Liban, et l’appelant à « se libérer » du joug du...
