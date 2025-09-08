Au moins cinq morts, des blessés graves, dans une fusillade à Jérusalem-Est | En direct

L’armée israélienne a « commencé à opérer » dans les villages palestiniens de Kafr Aqab, quartier de Jérusalem-Est, et Qalandiya, près de Jérusalem, rapporte le Haaretz, sans qu'il ne soit immédiatement possible de savoir si ces descentes sont liées à la fusillade qui a eu lieu au carrefour de Ramot et a fait au moins cinq morts.
Un nouveau bilan de l'attaque armée à Jérusalem-Est, fourni par les secouristes cités dans le Haaretz, fait état de cinq morts et 11 blessés.
Selon le quotidien israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui devait témoigner dans le cadre d'un procès pour corruption, ne se rendra pas au tribunal en raison de la fusillade.
Le bilan provisoire de l'attaque à Jérusalem monte à quatre morts, selon les médias israéliens
Israël : Quinze personnes blessées lors d’une fusillade à Jérusalem, dont cinq grièvement
Environ quinze personnes ont été blessées lors d’une fusillade au carrefour de Ramot, à Jérusalem, dont « cinq grièvement et trois dans un état sérieux », selon les services de secours du Magen David Adom (service d'urgence officiel d'Israël, affilié à la Croix-Rouge), cités par le Haaretz.
Les deux assaillants ont été abattus sur place et une enquête est en cours, a indiqué la police, poursuit le journal israélien.
Trump « répondra plus tard » à la question du désarmement du Hezbollah
Interrogé par la MTV dimanche soir sur le refus du Hezbollah de rendre ses armes à l'Etat libanais, à son départ de la Maison Blanche, le président américain Donald Trump s'est contenté de lancer qu'il « répondra plus tard » à cette question.
« Aujourd’hui, un ouragan puissant frappera le ciel de la ville de Gaza », menace Katz
« Aujourd’hui, un ouragan puissant frappera le ciel de la ville de Gaza et les toits des tours de la terreur trembleront » a écrit le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, en hébreu sur son compte X.
« Ceci est un dernier avertissement aux assassins et violeurs du Hamas, à Gaza comme dans les hôtels de luxe à l’étranger : libérez les otages et déposez les armes – ou Gaza sera détruite et vous serez anéantis » a-t-il encore menacé, à l’heure où l’establishment sécuritaire israélien recommande encore au gouvernement d'éviter une opération majeure à Gaza-Ville qui mettrait en danger la vie des soldats et des otages, préférant un accord. Malgré cela, M. Katz précise que l’armée israélienne « poursuit son plan comme prévu – et se prépare à élargir la manœuvre pour prendre définitivement le dessus à Gaza ».
« Le verrou est désormais levé sur les portes de l'enfer à Gaza » écrivait-il déjà vendredi.
Liban-Sud : tirs de mitrailleuse et survols d'hélicoptères dans la région de Kfarchouba
Au Liban-Sud, la soirée et le début de la nuit de dimanche à lundi a été marqué par des tirs de mitrailleuse israéliens visant la périphérie de Kfarchouba, selon les informations de notre correspondant Mountasser Abdallah.
Vers 20h30 et 22h30 des tirs de ratissage ont visé les environs du village du caza de Hasbaya depuis les positions de Roueissat el-Alam et Samaka, sur les hauteurs contestées de Kfarchouba.
Des hélicoptères de l'armée israélienne ont également survolé à plusieurs reprises les hauteurs de Kfarchouba et les fermes de Chebaa.
Au moins 15 Palestiniens tués dans la bande de Gaza depuis l'aube
Pendant ce temps, Israël continue de pilonner la bande de Gaza, où au moins 15 Palestiniens ont été tués depuis l'aube, selon les sources médicales d'al-Jazeera.
La veille, au moins 65 personne ont été tuées, dont 49 à Gaza-Ville, sous le feu incessant de l'armée israélienne. Cette dernière a affirmé qu'elle allait prendre le contrôle de ce grand centre urbain, qu'elle entend vider de sa population.
Le « dernier avertissement » de Trump au Hamas
Plus tôt, le président américain Donald Trump avait annoncé avoir envoyé un « dernier avertissement » au Hamas pour un retour des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, assurant avoir « averti » le mouvement armé « des conséquences en cas de refus ».
M. Trump avait déclaré à la presse devant Air Force One qu’un accord de cessez-le-feu et de libération des otages pourrait intervenir « très bientôt », estimant que la guerre était « un problème que nous voulons résoudre pour le Moyen-Orient, pour Israël, pour tout le monde ». « Mais c’est un problème que nous allons régler. »
Donald Trump avait ensuite réitéré que selon lui, moins de 20 otages israéliens seraient encore en vie à Gaza. « Même si ce sont en grande partie de jeunes gens. Les jeunes ne meurent pas, les jeunes restent en vie. Mais dans cette situation, ils ont tendance à mourir », a-t-il ajouté, affirmant : « Disons que nous avons 20 personnes et 38 corps. Je pense que nous allons tous les récupérer.
Le Hamas « prêt à s'asseoir immédiatement à la table des négociations » pour une trêve à Gaza
Le Hamas s'est dit hier (dimanche) soir disposé à reprendre « immédiatement » les négociations après avoir reçu une nouvelle proposition de la part de Washington.
« Nous avons reçu, via des médiateurs, quelques idées de la part des Américains afin de parvenir à un cessez-le-feu (...) et le Hamas affirme être prêt à s'asseoir immédiatement à la table des négociations », a écrit le mouvement palestinien dans un communiqué.
Selon les informations de la chaîne al-Jazeera, ce nouveau plan prévoit la libération immédiate de tous les otages israéliens encore détenus à Gaza en échange de 2 000 à 3 000 prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, ainsi qu’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Moyen-Orient. Nous suivrons notamment ici les développements à Gaza, dont la principale ville éponyme est ciblée sans relâche par l'armée israélienne qui veut en prendre le contrôle, ainsi qu'au Liban-Sud, qui continue d'être frappé quasiment quotidiennement par des frappes israéliennes.
Nous couvrirons également l'actualité en Syrie, en Iran et dans d'autres pays de la région.
