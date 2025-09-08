Au moins cinq morts, des blessés graves, dans une fusillade à Jérusalem-Est | En direct

Les médiateurs qataris et égyptiens ont remis au Hamas des idées venant des Etats-Unis, selon un communiqué.

Trump évoque un accord qui pourrait être conclu « très bientôt », et met en garde le mouvement palestinien.

Des tirs de mitrailleuse israéliens et des survols d'hélicoptères ont marqué la nuit à Kfarchouba et ses alentours, au Liban-Sud.